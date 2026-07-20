Pour le DCU, Brainiac doit enfin être un vrai grand méchant

Avec Brainiac dans Man of Tomorrow, le DCU joue gros. Plus qu’un vilain de plus, il lui faut une menace crédible, durable, presque à la Thanos.

En bref Brainiac doit porter Man of Tomorrow

Le DCU traîne un vrai problème de vilains

Thanos reste le modèle de menace crédible

Le prochain test du DCU, ce n’est pas seulement Superman. C’est sa capacité à créer un méchant dont on se souvient. Avec Brainiac dans Man of Tomorrow, James Gunn a une occasion assez rare, celle de casser une habitude tenace des films de super-héros, des deux côtés de l’allée.

Le vieux problème des super-productions comics

On connaît la mécanique. Les héros sont bien castés, bien installés, parfois même très bien écrits. Et en face, ça flotte. Chez DC comme chez Marvel, pas mal de vilains ont laissé une impression bizarre, presque inachevée.

Du côté du vieux DCEU, les noms ne manquent pas. Ares, Doomsday, Steppenwolf, puis Darkseid, tous avaient du poids sur le papier, beaucoup moins à l’écran. Le MCU a longtemps traîné le même boulet avec Malekith, Whiplash, Kaecilius, Yellowjacket, Aldrich Killian ou encore Ronan. Des figures connues des comics, mais rarement à la hauteur de leur réputation.

Résultat ? Des films qui marchent quand même, parfois très bien, mais avec un plafond assez visible.

Pourquoi Thanos reste la référence

Si Thanos continue d’obséder ce genre de débat, ce n’est pas pour son look ou ses répliques. C’est parce qu’il a été construit comme une force impossible à contourner. Il bat les héros, les dépasse, et il gagne d’abord.

C’est ce qui a donné autant de poids à Avengers: Endgame. Le rendez-vous ne reposait pas seulement sur le plaisir de voir tous les héros ensemble. Il reposait sur une promesse plus forte, abattre un adversaire qu’on croyait réellement imbattable. C’est là que beaucoup d’autres ont échoué.

Lex, Krem et les limites du jeune DCU

Chez James Gunn, le problème n’a pas disparu. Nicholas Hoult a beau être salué en Lex Luthor dans Superman, son personnage n’apparaît pas encore comme une menace à la mesure de l’Homme d’acier. Le film suggère son pouvoir, sans vraiment le déployer, et laisse surtout Superman se coltiner des sbires peu mémorables.

Même constat pour Supergirl. L’adaptation de Woman of Tomorrow fonctionne comme récit héroïque pour Supergirl et Ruthye, mais Krem of the Yellow Hills ne donne jamais le sentiment qu’il peut vraiment l’emporter. Et ça change tout. Un héros brille moins quand le danger semble théorique.

Brainiac, test grandeur nature pour James Gunn

C’est là que Brainiac devient capital. Après des années d’attente pour le voir en prise de vues réelles comme antagoniste principal, le transformer en simple obstacle bavard, battu après quelques punchlines, serait une vraie sortie de route.

Il ne peut pas servir uniquement à préparer le prochain chapitre entre Lex Luthor et Superman. Il doit exister comme menace mondiale, presque terminale. Bon, l’idée n’est pas nouvelle. À l’époque de Zack Snyder, Steppenwolf devait ouvrir la voie à Darkseid. Sauf que le premier était trop faible pour que la promesse tienne vraiment.

Si Brainiac rate sa cible, le DCU risque de reproduire le même cycle, des héros solides, des vilains oubliables. Et sur quelques films, ça passe. Sur un univers partagé entier, beaucoup moins.