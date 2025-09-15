Man of Tomorrow : alliances et menaces inédites

Face à une menace d'une ampleur inédite dans l'univers DC, Superman et Lex Luthor se voient contraints d'unir leurs forces. Ce partenariat improbable n'est rendu possible que par l'intervention d'un unique adversaire capable de les défier tous deux.

Tl;dr Superman fait face à un nouveau défi, avec Lex Luthor toujours machiavélique malgré sa prison.

L’arrivée de Brainiac promet un danger inédit, capable de pousser Superman et Luthor à s’allier temporairement.

Le DCU sous James Gunn se recentre sur le héros, offrant une intrigue plus intime et stratégique pour Man of Tomorrow.

Un nouvel adversaire pour Superman

À mesure que l’univers cinématographique DC prend forme, la prochaine aventure du Man of Steel s’annonce comme un véritable tournant. Après une première confrontation marquante avec le Hammer of Boravia, orchestrée dans l’ombre par Lex Luthor, le héros kryptonien se retrouve face à une dynamique inédite : son ennemi juré ne devrait pas cesser ses manigances, même enfermé à Belle Reeve.

Luthor derrière les barreaux… mais pas hors-jeu

Si l’on pouvait espérer un changement de cœur de la part de Luthor suite à sa défaite, le scénario s’avère tout autre. Selon toute vraisemblance, son passage en prison sera mis à profit pour élaborer mille stratagèmes contre Superman. Pourtant, un danger d’une toute autre ampleur pourrait contraindre ces deux figures antagonistes à unir leurs forces. Et pour cause : l’arrivée d’un adversaire dont la soif de connaissance n’a d’égal que celle de Luthor lui-même – Brainiac.

Brainiac, le choix qui s’impose pour relancer la saga

Étonnamment, malgré son statut emblématique dans les comics et les séries animées ou télévisées (Smallville, Krypton), Brainiac n’a encore jamais eu droit à sa version en live-action sur grand écran. Cette lacune pourrait bientôt être comblée, puisque tout porte à croire que James Gunn, désormais architecte du DCU, souhaite orienter le récit vers cette figure incontournable.

La logique est implacable : Brainiac représente une menace globale, capable de pousser même un esprit aussi aiguisé que celui de Luthor à collaborer avec son vieil adversaire. D’autant plus qu’à travers divers univers DC, ce super-vilain est parfois responsable de la destruction de Krypton ou de l’enlèvement de Kandor, la capitale mythique – autant dire un lien personnel puissant avec Superman.

Voici pourquoi intégrer Brainiac paraît judicieux :

Nouveau souffle scénaristique : évite les écueils des précédents films surchargés comme BvS.

évite les écueils des précédents films surchargés comme BvS. Mise en avant des relations complexes : explore la collaboration forcée entre Luthor et Superman.

explore la collaboration forcée entre Luthor et Superman. Diversification du ton : recentre la franchise sur l’univers spécifique du héros.

L’avenir du DCU : cap sur Man of Tomorrow

Alors que Zack Snyder avait privilégié une approche « cross-over » avec Batman v Superman: Dawn of Justice, James Gunn semble vouloir renouer avec un ancrage plus intime autour de Superman et ses dilemmes propres. De quoi ouvrir aussi la voie à des développements inédits pour Luthor : certains imaginent déjà le milliardaire revêtant un jour le costume présidentiel…

Quoi qu’il en soit, rendez-vous est donné au public : Man of Tomorrow sortira dans les salles françaises le 9 juillet 2027. La présence — ou non — de Brainiac pourrait bien décider du futur tonique (et peut-être enfin surprenant) du DCU nouvelle génération.