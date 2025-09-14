Pourquoi Superman et Lex Luthor pourraient-ils s’allier dans la suite de James Gunn ?

Dans la suite réalisée par James Gunn, Superman et Lex Luthor pourraient unir leurs forces pour des raisons encore mystérieuses. Quatre théories principales circulent parmi les fans, dont l’une suscite particulièrement l’enthousiasme du public.

Tl;dr Superman et Luthor s’allient face à une menace majeure.

Plusieurs grands ennemis potentiels pour Man of Tomorrow .

. Le film sortira le 9 juillet 2027.

Des alliances inattendues dans le nouvel univers DC

Dans le paysage en pleine recomposition du DC Universe, les associations de super-héros ne cessent d’attiser la curiosité. Bien sûr, voir Superman combattre aux côtés de figures marquantes comme Mister Terrific suscite l’enthousiasme, mais c’est la perspective d’une collaboration avec son éternel rival, Lex Luthor, qui retient tous les regards dans le prochain film signé James Gunn, intitulé Man of Tomorrow. Une alliance forcée par une menace d’envergure, selon les quelques indices que laisse filtrer le réalisateur.

Vers un ennemi commun de taille ?

Impossible d’évoquer les grandes menaces sans penser à certains des plus redoutables antagonistes du catalogue DC. Les théories fusent sur l’identité de cet adversaire capable de pousser Superman et Luthor à collaborer. Parmi les pistes les plus crédibles, on retrouve notamment :

Darkseid , seigneur d’Apokolips, obsédé par l’Équation d’Anti-Vie, figure déjà familière des fans pour avoir donné du fil à retordre aux héros dans des sagas précédentes.

, seigneur d’Apokolips, obsédé par l’Équation d’Anti-Vie, figure déjà familière des fans pour avoir donné du fil à retordre aux héros dans des sagas précédentes. Doomsday , véritable force brute dont l’unique dessein est la destruction, connu pour être l’un des rares adversaires à tenir tête au dernier fils de Krypton.

, véritable force brute dont l’unique dessein est la destruction, connu pour être l’un des rares adversaires à tenir tête au dernier fils de Krypton. L’Anti-Monitor , entité cosmique vouée à annihiler toute existence ; une menace qui pourrait inquiéter même un cerveau tel que celui de Luthor.

, entité cosmique vouée à annihiler toute existence ; une menace qui pourrait inquiéter même un cerveau tel que celui de Luthor. Brainiac, génie artificiel venu de Colu, dont la soif infinie de connaissances va souvent de pair avec des ambitions destructrices — un choix tout indiqué pour offrir enfin une adaptation cinématographique digne à ce personnage emblématique.

L’avenir du DCU : des rencontres au sommet en perspective

Bien que la mythique « Trinité » formée par Superman, Batman et Wonder Woman ne soit pas encore réunie à l’écran, tout porte à croire que le nouveau cycle imaginé par James Gunn compte bien introduire ces icônes tour à tour. L’arrivée prochaine du Chevalier Noir ou celle de la Princesse Amazone promettent des affrontements épiques et des alliances inédites dans ce jeune univers cinématographique. Pour l’heure, il faudra donc se contenter – si l’on ose dire – du tandem improbable entre Superman et son pire ennemi.

Bientôt au cinéma… et sur toutes les lèvres ?

L’attente touche bientôt à sa fin : Man of Tomorrow débarquera sur grand écran dès le 9 juillet 2027. Un rendez-vous que les fans ne sauraient manquer tant les enjeux sont élevés et le suspense autour du grand antagoniste intact. D’ici là, rien n’empêche chacun de spéculer ou même de débattre dans le forum ComicBook pour partager théories et attentes. Qui donc sera assez menaçant pour justifier cette alliance entre légende kryptonienne et génie machiavélique ? La réponse s’annonce aussi spectaculaire qu’inattendue.