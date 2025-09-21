Dix stars du MCU qu’on rêve de retrouver dans le DCU — l’un d’eux est déjà partant

Plusieurs acteurs emblématiques du MCU suscitent l’intérêt des fans pour un possible passage dans l’univers DC. Certains ont même exprimé leur envie d’y incarner de nouveaux personnages, alimentant les spéculations autour de futurs castings.

Tl;dr Le DCU attire de grands acteurs du MCU.

James Gunn prépare des castings audacieux et inattendus.

La rivalité DCU-MCU s’intensifie à Hollywood.

Hollywood : la bataille des super-héros s’intensifie

Au fil des années, le genre des films de super-héros a profondément évolué, bouleversant les carrières et les stratégies des studios. Longtemps, s’engager dans un rôle issu des comics relevait presque du pari risqué pour un acteur, tant l’échec commercial pouvait entacher une réputation. L’avènement du Marvel Cinematic Universe a cependant changé la donne, attirant tour à tour des figures majeures de Hollywood, jusque-là réticentes. Après une décennie de succès quasi ininterrompu pour Marvel Studios, quelques fissures apparaissent dans l’armure du géant, laissant entrevoir l’opportunité d’une relève.

L’audace de James Gunn et le renouveau du DCU

Désormais à la tête du nouvel univers cinématographique de DC Studios, James Gunn affiche clairement son intention : il veut différencier le futur DCU tout en capitalisant sur le talent d’acteurs déjà connus. Ainsi, plusieurs membres emblématiques des Guardians of the Galaxy, comme Bradley Cooper ou Michael Rooker, devraient effectuer la transition vers cet univers concurrent. Pourtant, Gunn ne compte pas s’arrêter là et nourrit déjà l’ambition de convaincre d’autres pointures issues du MCU.

Mélange des univers et paris sur les castings

Ce grand brassage est loin d’être anecdotique. Des noms circulent avec insistance :

Dave Bautista , qui rêvait autrefois d’incarner Bane, pourrait offrir une nouvelle dimension à Hugo Strange.

, qui rêvait autrefois d’incarner Bane, pourrait offrir une nouvelle dimension à Hugo Strange. Karen Gillan , magistrale en Nebula, serait idéale pour explorer la complexité de Poison Ivy.

, magistrale en Nebula, serait idéale pour explorer la complexité de Poison Ivy. Chris Pratt , souvent évoqué pour Booster Gold – un héros décalé à souhait.

, souvent évoqué pour Booster Gold – un héros décalé à souhait. Sebastian Stan , habitué aux rôles secondaires chez Marvel, serait pressenti pour enfiler le costume de Batman lui-même.

, habitué aux rôles secondaires chez Marvel, serait pressenti pour enfiler le costume de Batman lui-même. Benedict Cumberbatch, capable de jongler entre ombre et lumière, figurerait parmi les candidats sérieux au rôle du Joker.

Nouvelles perspectives pour les talents et pour DC Studios

L’intérêt ne faiblit pas non plus chez les autres stars : alors que Chris Hemsworth pourrait se tourner vers Aquaman après Thor, Robert Downey Jr., habituellement associé à Iron Man, susciterait la surprise en endossant le costume d’un antagoniste tel que Doctor Doom ou même l’Épouvantail. Même les figures plus discrètes comme Jenna Ortega (vue dans Iron Man 3) ou Vincent D’Onofrio manifestent leur curiosité pour ces nouveaux horizons héroïques ou monstrueux.

Reste à savoir si cette stratégie de séduction portera ses fruits face à une concurrence féroce. Une chose est certaine : le combat pour la suprématie super-héroïque sur grand écran est relancé – et aucun acteur n’est désormais à l’abri d’un changement de camp inattendu.