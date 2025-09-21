Kate Beckinsale a failli incarner Wonder Woman sous la direction de Joss Whedon

En refusant le film Wonder Woman du réalisateur Joss Whedon, Kate Beckinsale a échappé à un projet qui aurait pu nuire à sa carrière et à sa vie personnelle.

Tl;dr Un film Wonder Woman a connu des années de développement chaotique avec des changements constants de scénarios et de potentielles actrices principales.

Kate Beckinsale a décliné le rôle, estimant que le scénario était mauvais et consciente des complications personnelles liées à ce personnage emblématique.

Après cet échec, Joss Whedon a eu du succès avec Avengers, avant que sa carrière ne soit freinée par des révélations sur son comportement toxique sur les plateaux.

Un projet Wonder Woman longtemps chaotique

Au mitan des années 1990, alors que le cinéma de super-héros restait dominé par Batman, une idée prend forme : celle d’un film en prises de vues réelles consacré à Wonder Woman. Derrière ce projet, le producteur Ivan Reitman va ouvrir la voie à deux décennies d’errances : abandon de scénarios, changements de têtes d’affiche — on évoquera tour à tour Sandra Bullock, Mariah Carey ou encore Catherine Zeta-Jones — et allers-retours interminables entre studios. Même Lucy Lawless a été approchée. Plusieurs dizaines de scénaristes plancheront sans aboutir sur l’héroïne emblématique.

L’ombre portée de Joss Whedon

En 2005, c’est finalement au tour de Joss Whedon, alors auréolé du succès de Buffy contre les vampires et Angel, d’être officiellement chargé par Warner Bros. Pictures. Dans sa version, le récit devait adopter le point de vue de Steve Trevor, amoureux mortel de Wonder Woman, dans un cadre contemporain. Mais l’alchimie n’opère pas : sans casting arrêté pour l’héroïne et un scénario loin d’être satisfaisant, le projet s’enlise.

Kate Beckinsale : franchise, regrets et pressions personnelles

Dans cette valse d’incertitudes créatives, une révélation inattendue vient en 2018 : lors d’un entretien avec Variety, Kate Beckinsale, révélée dans Underworld, confie avoir décliné le rôle principal proposé par Joss Whedon. Son jugement ne laisse aucune ambiguïté : selon elle, « ça aurait été un film terrible d’après le scénario que j’avais lu ». Un an plus tôt, elle détaillait pour Yahoo! ses réticences à enchaîner les rôles de guerrières surnaturelles et évoquait la complexité familiale qu’aurait suscité un tel choix : « Si ta mère est Wonder Woman, tu vas avoir des problèmes ». L’actrice souligne aussi le regard qu’elle porte désormais sur son image auprès de sa fille.

Wonder Woman et la chute de Joss Whedon

Ironie du sort : après cet échec, Joss Whedon connaîtra un triomphe avec deux volets des Avengers. Mais la lumière va vite s’obscurcir : en 2020 éclatent des révélations accablantes sur son comportement toxique durant ses tournages. Sur plusieurs plateaux – y compris ceux de Buffy contre les vampires – actrices et co-scénaristes décrivent une atmosphère faite d’humiliations et menaces professionnelles : il aurait aimé faire pleurer les femmes autour de lui. Depuis ces accusations publiques largement relayées, la carrière du réalisateur est à l’arrêt.

Il est permis aujourd’hui de penser que Kate Beckinsale, en refusant le costume iconique, a évité bien plus qu’un simple mauvais film – peut-être un piège personnel dont elle a su se tenir à l’écart.