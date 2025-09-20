Netflix accueille enfin un chef-d’œuvre du cinéma zombie, la suite est imminente

Netflix accueille l’un des films de zombies les plus acclamés, désormais disponible sur la plateforme. Les abonnés peuvent également découvrir la suite inédite, pour prolonger l’expérience horrifique.

L’univers « 28 Days Later » s’étend sur Netflix

Depuis aujourd’hui, les abonnés de la plateforme de streaming peuvent (re)découvrir le film d’horreur culte 28 Days Later. Réalisé par Danny Boyle, ce classique de 2003 marque un tournant dans le genre des zombies, en remettant au goût du jour l’idée de survivants confrontés à une pandémie dévastatrice. Étonnamment, ce long-métrage n’a longtemps été disponible qu’au compte-gouttes en streaming, alors même que l’attente autour de sa suite n’a cessé de grandir ces dernières années.

Le retour événement avec « 28 Years Later »

Ce n’est pas tout. Dès demain, la plateforme proposera la très attendue suite, 28 Years Later, plongeant à nouveau les spectateurs dans une Angleterre post-apocalyptique et isolée. Le film réserve quelques surprises : la mutation du Rage Virus, cœur du récit, rend les infectés plus imprévisibles et dangereux que jamais. Les fans seront ravis d’apprendre qu’un second volet, intitulé 28 Years Later: The Bone Temple, est déjà annoncé pour janvier 2026 au cinéma. À vrai dire, un troisième opus serait également en préparation, même si peu d’informations circulent à ce sujet pour l’instant.

L’impact d’un film culte et ses héritiers

L’arrivée de 28 Days Later sur Netflix intervient à un moment où l’intérêt pour les histoires de zombies ne faiblit pas. Lorsqu’il débarque sur les écrans américains en 2003 – juste après le premier Resident Evil et avant le remake de Dawn of the Dead par Zack Snyder – il redéfinit les codes du genre. La question « zombies qui courent ou qui marchent ? » devient un sujet de débat chez les aficionados. Mais au-delà des querelles techniques (les créatures étant « infectées » et non mortes-vivantes), c’est l’approche centrée sur l’humain qui distingue le film : les relations entre survivants priment sur la simple accumulation de scènes gore.

Avis aux spectateurs : parcours recommandé et catalogue limité

Une précision toutefois : le deuxième épisode de la saga, 28 Weeks Later, fait figure d’absent notable sur Netflix – il demeure disponible sur d’autres plateformes comme Hulu ou Shudder. Ceux qui souhaitent se replonger dans cet univers peuvent néanmoins passer directement du premier au dernier volet sans crainte ; l’intrigue ignore volontairement les événements du film intermédiaire. Pour suivre cette saga atypique, voici donc ce qui s’offre à vous :

Netflix capitalise ainsi sur son partenariat privilégié avec Sony Pictures, offrant aux fans du genre une belle occasion de (re)découvrir une franchise marquante – alors que la pandémie fictive continue d’alimenter la réflexion… et les sueurs froides.