Le trailer de 28 Years Later : The Bone Temple révèle le retour inattendu d’un personnage clé

La première bande-annonce de « 28 Years Later: The Bone Temple » dévoile le retour inattendu d’un personnage marquant, attisant la curiosité des fans et relançant l’intérêt pour cette nouvelle suite tant attendue de la saga culte.

Un nouvel élan pour la franchise post-apocalyptique

À peine la sortie de 28 Years Later digérée, la saga s’offre déjà une suite ambitieuse. Après l’immense succès du retour orchestré par Danny Boyle et Alex Garland, couronné par plus de 150 millions de dollars de recettes mondiales, l’univers imaginé en 2002 s’étend avec un projet inédit : une trilogie dont chaque opus porte l’empreinte d’un réalisateur différent. Ce choix, loin d’être anodin, doit permettre à chaque film de se distinguer tout en maintenant une cohérence narrative portée par le scénariste attitré, Alex Garland.

Nia DaCosta aux commandes et premières images percutantes

C’est donc à Nia DaCosta, remarquée avec le remake de Candyman, que revient la tâche délicate de réaliser ce second chapitre, baptisé 28 Years Later: The Bone Temple. La première bande-annonce, dévoilée cette semaine par Sony Pictures Entertainment, ne se contente pas d’entretenir le suspense ; elle bouleverse les attentes en confirmant le retour d’un personnage central : Dr. Ian Kelson. Interprété par Ralph Fiennes, ce survivant énigmatique veille désormais sur l’étrange sanctuaire qui donne son nom au film.

Intrigues croisées et révélations inattendues

Le trailer réserve plusieurs surprises. On y découvre notamment la relation naissante entre Kelson et Samson, figure redoutée des infectés, déjà père d’un enfant sain dans le précédent volet. Selon les premiers éléments communiqués, ce lien inattendu promet de bouleverser la compréhension des infectés et d’influencer durablement le destin des rescapés en Grande-Bretagne.

En parallèle, l’accent est mis sur le sort dramatique de Spike (Alfie Williams). Après sa confrontation tendue avec Jimmy Crystal (Jack O’Connell) et sa communauté sectaire, Spike se retrouve prisonnier d’un cauchemar sans issue. Les images suggèrent que les destins des protagonistes convergeront dans un affrontement brutal – la « bone temple » en flammes symbolisant ce point de non-retour.

Voici ce que l’on peut attendre du film : Nouveaux personnages majeurs donnant une lecture inédite du mythe.

donnant une lecture inédite du mythe. Tensions narratives soutenues par des choix visuels affirmés.

soutenues par des choix visuels affirmés. Mise en scène renouvelée sous la houlette de Nia DaCosta.

Bientôt dans les salles obscures

Sony Pictures Entertainment a fixé la sortie du film au 16 janvier 2026 . Si le premier volet a su éviter l’écueil du simple hommage nostalgique, gageons que cette suite continuera à explorer les failles humaines et sociales laissées béantes dans un monde dévasté – tout en renouvelant habilement les codes du genre. Reste à savoir si la trilogie tiendra toutes ses promesses face à l’attente grandissante des fans.