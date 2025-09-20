Henry Cavill écarté du nouveau Superman : chronologie de son départ et pistes pour un retour

Henry Cavill ne reprendra finalement pas le rôle de Superman dans le prochain film de l’univers DC. Retour sur les étapes marquantes de son départ et les possibilités, encore évoquées, d’un éventuel retour dans la franchise.

Tl;dr Henry Cavill remplacé par David Corenswet en Superman.

James Gunn relance DC avec une nouvelle vision.

Succès critique et commercial pour le nouveau film Superman.

Un tournant pour Superman et l’univers DC

Difficile d’imaginer plus grande valse pour un super-héros. Douze ans après l’apparition de Henry Cavill dans Man of Steel, le personnage iconique de Superman vient d’être totalement réinventé au cinéma, signe des temps et reflet des nombreux bouleversements chez DC. Aujourd’hui, c’est le visage de David Corenswet qui incarne l’Homme d’Acier, marquant la fin officielle de la période sombre initiée par le duo Cavill/Snyder.

Cavill, un Superman sous tension

La trajectoire de Cavill en Superman fut tout sauf rectiligne. Dès son premier envol dans Man of Steel, les débats s’enflamment : cette version plus torturée du héros divise le public. La suite ? Une succession de choix éditoriaux discutables — passage direct à Batman v Superman: Dawn of Justice, puis à un Justice League marqué par les divergences créatives et l’intervention malheureuse de Joss Whedon. À chaque étape, la réception reste mitigée ; rien ne semble parvenir à stabiliser l’univers étendu DC (le fameux DCEU). Les chiffres du box-office s’essoufflent, les critiques se durcissent.

En coulisses, les hésitations abondent. Tentatives avortées de suite réalisée par Matthew Vaughn, rumeurs incessantes autour du départ ou non de Cavill, projets alternatifs — dont un film sur un Superman noir produit par J.J. Abrams. Même les caméos deviennent sujet à polémique : on revoit bien Superman dans Shazam ou Black Adam… mais jamais avec certitude ni continuité.

L’ère Gunn : renouveau ou rupture ?

L’arrivée de James Gunn et de son acolyte Peter Safran, début 2023, change radicalement la donne. Leur priorité ? Offrir une page blanche à la franchise grâce à une vision claire : recaster le rôle-titre afin d’incarner un Superman plus jeune et porteur d’espoir. D’autres figures comme Peacemaker subsistent certes au sein du nouvel univers DCU, mais pour ce qui est du fils de Krypton, il fallait couper net avec l’ère précédente.

Le choix se révèle payant : le film porté par Corenswet réalise plus de 600 millions de dollars au box-office mondial et obtient 83% sur Rotten Tomatoes. De quoi rassurer studios et fans quant à la viabilité du renouveau.

Cavill définitivement écarté ? Pas si sûr…

Si l’éviction de Cavill semblait inévitable pour clarifier l’identité du nouveau DCU, elle n’a rien d’un désaveu personnel. Au contraire : Gunn a confié avoir eu une discussion franche avec l’acteur — « C’était vraiment injuste pour lui… On a voulu lui expliquer la situation en face-à-face. » Le réalisateur nourrit même l’idée d’offrir à Cavill un nouveau rôle, prenant exemple sur la reconversion similaire opérée par Jason Momoa, désormais pressenti pour incarner Lobo après Aquaman.

Pour l’heure, ceux qui souhaitent revivre toutes ces aventures peuvent retrouver le dernier Superman en date sur HBO Max aux côtés du désormais classique Man of Steel.

Voici, en résumé, comment DC a choisi son cap : renouveler radicalement sans tout effacer – et peut-être offrir encore quelques surprises aux fidèles du DCEU.