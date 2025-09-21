Tron: Ares prêt à égaler le record du box-office dès son premier week-end

Le nouveau volet de la franchise Tron, intitulé Ares, s’apprête à réaliser des performances remarquables au box-office dès son premier week-end d’exploitation, avec des estimations plaçant ses recettes à un niveau équivalent au précédent record de la série.

Tl;dr « Tron: Ares » vise 44 millions pour son démarrage.

Succès possible grâce à l’absence de concurrence directe.

Disney espère renouer avec le succès après une année difficile.

Disney face à une année cinématographique chahutée

Après une période dorée, Disney traverse une phase délicate au box-office. Malgré l’exploit estival de Lilo & Stitch, qui a dépassé le cap symbolique du milliard de dollars, plusieurs titres très attendus comme Captain America: Brave New World, Thunderbolts* ou encore Elio n’ont pas su séduire autant que prévu. Même la sortie de The Fantastic Four: First Steps, pourtant prometteuse, s’est révélée décevante en n’atteignant « que » 519,2 millions de dollars à l’échelle mondiale. Dans ce contexte tendu, la prochaine carte jouée par le studio s’appelle Tron: Ares.

Des prévisions prudentes, mais encourageantes pour « Tron: Ares »

D’après les chiffres avancés par Deadline, ce nouvel opus de la franchise science-fiction devrait engranger autour de 44 millions de dollars lors de son premier week-end d’exploitation aux États-Unis. Un score qui rappelle étrangement celui enregistré en 2010 par Tron: Legacy, suggérant que cette suite pourrait égaler – voire dépasser – son prédécesseur dès ses débuts. À titre de comparaison, le tout premier film, sorti en 1982, avait timidement démarré avec moins de cinq millions.

L’environnement actuel du box-office : entre surprises et incertitudes

Aujourd’hui, difficile d’anticiper les réactions du public face à un nouveau blockbuster. Plusieurs films récents ont déjoué les pronostics, dépassant allègrement leurs estimations initiales grâce à des critiques positives ou au bouche-à-oreille ; c’est le cas notamment pour des productions comme Superman ou encore certains longs-métrages d’horreur. Une donnée rassurante pour Disney : Tron: Ares n’aura quasiment aucune concurrence frontale lors de sa sortie automnale. Les seuls adversaires potentiels, tels que One Battle After Another ou The Smashing Machine, ne visent pas vraiment le même public adepte de science-fiction.

Voici pourquoi certains analystes y voient une fenêtre d’opportunité :

L’absence de grosses sorties rivales sur la même période.

L’engouement toujours vivace autour des questions technologiques et d’intelligence artificielle.

L’impact possible des formats premium sur les recettes.

L’espoir renaît autour d’une saga culte

Difficile aussi d’ignorer la communauté fidèle qui gravite depuis des années autour de la franchise Tron. Si le précédent volet avait connu un parcours commercial mitigé – moins de 410 millions pour un budget conséquent –, il est aujourd’hui élevé au rang d’œuvre culte par ses fans. Portée par une communication offensive (notamment un panel remarqué au Comic-Con) et des thématiques particulièrement actuelles, cette nouvelle aventure pourrait bien créer la surprise et offrir à Disney le rebond tant espéré dans les salles obscures françaises comme mondiales.