La nouvelle bande-annonce de Tron: Ares retrace toute la saga au cinéma

La nouvelle bande-annonce de Tron: Ares revient sur l’ensemble des films qui ont marqué la franchise depuis ses débuts, offrant aux spectateurs un aperçu des principaux événements et personnages avant la sortie du prochain opus.

Tl;dr Nouvelle bande-annonce centrée sur Flynn, pas Leto.

Le film relie les trois volets de la saga.

Sortie prévue le 10 octobre 2025.

Un retour attendu sur la grille numérique

Après une attente de quinze ans, l’univers de Tron s’apprête à retrouver les écrans avec un troisième opus : Tron: Ares. Cette semaine, Disney a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui ne manquera pas de raviver la nostalgie des fans de la première heure. Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, le studio mise moins sur la star annoncée, Jared Leto, que sur le visage emblématique de la saga : Jeff Bridges. Ce choix marketing interpelle, surtout à quelques semaines seulement de la sortie en salles, fixée au 10 octobre 2025.

Nostalgie et fil narratif renforcé

Dès les premières secondes du trailer, impossible d’ignorer les clins d’œil au passé : plan iconique sur Flynn’s Arcade, images d’archives issues du tout premier film de 1982. On y aperçoit Kevin Flynn, incarné par Jeff Bridges, plongé dans l’atmosphère rétro des bornes d’arcade. Puis, transition vers la fameuse Grille — cet univers numérique ayant marqué l’imaginaire collectif dès sa création. Un procédé habile qui tisse un fil narratif solide entre les trois volets de la saga.

Leto en retrait, Bridges omniprésent ?

Alors que l’intrigue s’éloigne progressivement du personnage de Flynn pour introduire Julian Dillinger, fils d’un protagoniste aperçu dans le précédent film, c’est bien le retour du vétéran qui semble être mis en avant. La voix grave et familière de Bridges rappelle aux spectateurs que «la frontière entre nos mondes et celui de la Grille pourrait bien s’estomper un jour». À ce stade, on peine à cerner l’importance réelle du rôle dévolu à Bridges dans ce nouvel opus – rappelons que Tron: Ares n’est pas une suite directe mais une extension connectée des deux premiers films.

Il faut dire que le choix de réduire la présence médiatique de Leto, dont la prestation controversée dans Suicide Squad a laissé des traces, pourrait sembler opportun aux yeux des décideurs du studio. Mais basculer aussi tardivement vers une communication axée autour de Bridges risque aussi d’embrouiller les attentes du public.

Ce qu’il faut retenir avant la sortie

Pour clarifier les enjeux avant l’arrivée en salles du film, voici les points clés mis en lumière par cette bande-annonce :

L’héritage visuel et narratif des premiers volets est assumé.

L’accent est placé sur le personnage fondateur plutôt que sur la nouvelle tête d’affiche.

Tron: Ares promet un pont inédit entre virtuel et réel.

Difficile pour le moment de prédire si ce retour saura conquérir un nouveau public ou se contentera d’émouvoir les nostalgiques. Réponse définitive lors de sa sortie automnale.