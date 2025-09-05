La bande-annonce inédite de Tron: Ares dévoile des éléments inédits sur l’intrigue du prochain film de la saga de science-fiction, alors que l’ouverture de la billetterie permet déjà aux fans d’acheter leurs places pour sa sortie attendue.

Tl;dr Un nouveau trailer de Tron: Ares dévoilé.

dévoilé. Le film explore les dangers de l’ IA .

. Sortie en salles le 10 octobre en IMAX.

L’héritage de Tron et la révolution technologique

Difficile d’évoquer la saga Tron sans souligner son rôle pionnier dans l’histoire des effets spéciaux numériques. Sorti en 1982, le film original a posé les bases d’une esthétique futuriste, repoussant les limites de la technologie visuelle de son époque. Plus de quarante ans plus tard, l’univers revient avec Tron: Ares, une suite très attendue qui entend adapter ses thématiques aux enjeux actuels. La montée en puissance de l’intelligence artificielle n’est plus un simple fantasme : elle s’invite au cœur du récit et résonne avec les inquiétudes contemporaines.

Nouveaux enjeux, nouveaux visages

À l’approche de sa sortie programmée le 10 octobre, la campagne promotionnelle s’intensifie. Disney vient ainsi de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce, levant davantage le voile sur l’intrigue. L’affrontement ne se limite plus à la frontière du monde virtuel : il questionne désormais notre rapport à la technologie et à l’humain. On découvre notamment la dynamique entre Ares (Jared Leto) et Eve Kim (Greta Lee). Dans ce nouvel opus, Ares avoue avoir été envoyé pour éliminer Eve après qu’elle a mis au jour une découverte capitale, mais choisit finalement de se rallier à elle. Ce revirement laisse présager des alliances inattendues face à une menace numérique envahissante.

L’ombre de l’IA plane sur Hollywood

Impossible d’ignorer que la question de l’IA fascine autant qu’elle inquiète. Le personnage de Julian Dillinger (Evan Peters) incarne cette volonté démiurgique : contrôler des intelligences artificielles pour créer des soldats capables d’assurer la sécurité mondiale. Mais ce rêve technologique dérape vite, faisant écho aux débats qui traversent actuellement le cinéma et l’industrie culturelle – depuis les prises de position des réalisateurs jusqu’aux récentes règles des Oscars sur l’usage du génératif.

Voici d’ailleurs quelques points-clés explorés dans le film :

L’invasion du monde réel par le numérique.

L’ambiguïté morale autour du contrôle des IA.

L’émotion humaine comme ultime rempart face à la machine.

Spectacle et réflexion au programme pour Tron: Ares

Toujours réalisé par Joachim Rønning, ce blockbuster signé Disney, pensé pour le grand écran IMAX, promet des séquences époustouflantes – sans renoncer à une trame plus profonde. On y perçoit déjà la volonté d’offrir un divertissement haletant tout en interrogeant notre dépendance croissante aux technologies connectées. Reste à voir si cette formule saura séduire un public large, alors que peu de concurrents directs sont attendus lors de sa sortie automnale. Si le bouche-à-oreille joue en sa faveur, nul doute que Tron: Ares pourrait bien marquer un tournant pour la franchise… et pourquoi pas pour Hollywood lui-même.