Ce méchant emblématique de Masters of the Universe sera incarné par Jared Leto

L'acteur américain Jared Leto endossera le rôle du terrible Skeletor dans l'adaptation cinématographique de Masters of the Universe.

Tl;dr Jared Leto sera Skeletor dans le film Masters of the Universe.

Nicholas Galitzine, Idris Elba et Camila Mendes complètent le casting principal.

Prévu pour 2026, Masters of the Universe racontera l’histoire du Prince Adam devenant He-Man pour défendre son monde.

Un casting audacieux pour Masters of the Universe

L’adaptation de Masters of the Universe au cinéma se concrétise peu à peu, et les fans peuvent enfin s’attendre à une adaptation cinématographique épique. Le film a déjà confirmé plusieurs membres de son casting, dont Jared Leto dans le rôle de Skeletor, le principal antagoniste. Ce choix de casting est d’autant plus surprenant que Jared Leto, acteur reconnu pour ses performances éclectiques, se lance dans un univers de science-fiction et de fantasy. Aux côtés de Jared Leto, on retrouve des acteurs comme Sam C. Wilson, qui incarnera Trap Jaw, et Hafthor Bjornsson, connu pour son rôle dans The Northman, qui jouera Goat Man. Cette distribution promet de donner vie à des personnages aussi emblématiques qu’effrayants.

Un méchant charismatique interprété par un acteur polyvalent

Jared Leto, acteur oscarisé, apporte à Skeletor une profondeur inédite. Réputé pour sa capacité à se transformer physiquement et émotionnellement, Leto pourrait bien offrir une version inoubliable du seigneur des ténèbres. Son implication dans le projet suscite des attentes élevées, car il a prouvé à maintes reprises sa capacité à incarner des personnages complexes. En plus de son rôle dans Masters of the Universe, il apparaît prochainement dans d’autres grandes productions comme Tron: Ares. Loin d’être un simple méchant, Skeletor pourrait devenir l’un des personnages les plus mémorables de la saga grâce à l’intensité de Leto.

Les autres visages de Masters of the Universe

Masters of the Universe semble avoir réuni un ensemble de talents impressionnants pour représenter les héros comme les vilains. Nicholas Galitzine incarnera He-Man, le héros emblématique, tandis qu’Idris Elba jouera Man-At-Arms, le bras droit du héros. Camila Mendes, connue pour son rôle dans Riverdale, rejoindra l’aventure en tant que Teela. Alison Brie, elle, incarnera Evil-Lyn, la sorcière maléfique. Ce casting est une belle promesse pour les fans de la série originale, qui peuvent espérer une fidélité au matériau de base tout en apportant une touche moderne à cette aventure épique.

Un film qui revisite le mythe d’He-Man et Skeletor

Masters of the Universe devrait suivre les grandes lignes de l’histoire originale, avec un Prince Adam âgé de dix ans qui se retrouve sur Terre après un crash spatial. Séparé de son épée magique, il devra parcourir le monde pour la retrouver. Deux ans plus tard, il revient sur son monde natal, Eternia, pour affronter Skeletor et ses sbires. Ce parcours initiatique est au cœur de l’intrigue, et la transformation d’Adam en He-Man, le plus puissant homme de l’univers, sera l’élément clé du film. Le réalisateur Travis Knight, connu pour son travail sur Bumblebee, promet une aventure épique, où la mythologie d’He-Man et la lutte contre Skeletor seront réinventées pour un public moderne.