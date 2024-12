Nicholas Galitzine se muscle pour incarner He-Man dans Masters of the Universe

Nicholas Galitzine dévoile une carrure impressionnante, résultat d'un entraînement intensif, pour incarner le rôle de He-Man dans le prochain film Masters of the Universe.

Une nouvelle adaptation de « Masters of the Universe »

Après des années d’attente, les fans de la franchise « Masters of the Universe » peuvent enfin se réjouir. Une nouvelle adaptation du dessin animé, inspiré de la ligne de jouets Mattel, est en cours de réalisation. Ce projet, lancé initialement par Netflix avant d’être repris par Amazon, semble en bonne voie pour une sortie en 2026. À l’affiche, un jeune acteur montant, Nicholas Galitzine, qui est surtout connu pour ses rôles dans « The Idea of You », « Bottoms » et « Red, White & Royal Blue ».

Un choix de casting qui fait parler

Ce choix de casting a suscité quelques interrogations. En effet, Galitzine, bien que très séduisant, est habituellement assez mince, alors que le personnage de Prince Adam, aussi connu sous le nom de He-Man, est très musclé. Cependant, une photo récemment postée sur l’Instagram de l’acteur montre qu’il se prépare intensément pour le rôle, affichant une musculature de plus en plus impressionnante. Bien qu’il reste des sceptiques, Galitzine semble bien parti pour incarner un He-Man convaincant.

Un aperçu de la transformation de Galitzine

Dans une photo partagée sur son Instagram, Galitzine se tient à côté d’un arbre de Noël, vêtu d’un t-shirt à manches longues et d’un short. Sous son t-shirt, sa musculature est clairement visible, preuve de son travail intense pour se préparer pour le rôle. Toutefois, cette transformation physique suscite également des inquiétudes quant aux normes irréalistes imposées aux acteurs en matière de physique.

Un rappel des attentes irréalistes envers les acteurs

L’image de Galitzine, transformé par son entraînement pour le rôle de He-Man, est certes excitante pour les fans de la franchise. Cependant, elle sert aussi de rappel des standards irréalistes auxquels les acteurs sont soumis en ce qui concerne leur physique. L’utilisation de stéroïdes et la déshydratation volontaire peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Espérons que Galitzine s’entraîne de manière sûre et saine pour son rôle.

Le film « Masters of the Universe » est prévu pour sortir en salles le 5 juin 2026.