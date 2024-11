Pourquoi Amazon met-il fin à son service de streaming gratuit ?

Voici pourquoi Amazon met fin à son service de streaming gratuit

Tl;dr Amazon va supprimer son service de streaming gratuit, Freevee.

Freevee sera intégré à Prime Video au lieu d’être une plateforme distincte.

Le contenu de Freevee restera disponible via les chaînes de streaming gratuites de Prime Video.

Amazon annonce la fin de Freevee

Le géant du e-commerce, Amazon, a fait savoir qu’il comptait mettre fin à son service de streaming gratuit, Freevee. Celui-ci permettait jusqu’alors aux spectateurs de regarder gratuitement des films, des séries télévisées et même des chaînes en direct.

Freevee intégré à Prime Video

Un porte-parole d’Amazon a déclaré à Variety : « Nous avons fait de Prime Video une destination de choix pour le divertissement où les clients peuvent personnaliser leur expérience de visionnage en diffusant du contenu exclusif pour les membres Prime produit par Amazon MGM Studios, des films et séries sous licence, du contenu d’autres services en tant qu’abonnement complémentaire, des sports en direct, des films et séries à gros budget à louer ou à acheter, des chaînes FAST [free, ad-supported streaming TV] et l’intégralité de l’offre de contenu Amazon Freevee ».

La fin d’une expérience utilisateur simplifiée

De fait, Freevee sera progressivement intégré à Prime Video. Les utilisateurs non abonnés pourraient avoir à passer au crible les options payantes ou faire face à des incitations supplémentaires à s’abonner, ce qui pourrait dégrader leur expérience utilisateur par rapport à la simplicité de Freevee. Au sein de Tom’s Guide, nous considérons que Freevee est le meilleur service de streaming gratuit. Sa disparition est donc une déception.

Le contenu de Freevee reste accessible

La fermeture de Freevee et la fusion de son contenu avec Prime Video reflètent probablement le chevauchement croissant entre les deux services. Le lancement du niveau soutenu par la publicité fait que Prime Video offre désormais une expérience de visionnage similaire à celle de Freevee. Le contenu gratuit de Freevee ne disparaîtra pas, mais sera intégré à la plateforme Prime Video. Amazon prévoit de maintenir les émissions et les films de Freevee disponibles via les chaînes de streaming gratuites de Prime Video, de sorte que les non-abonnés pourront toujours regarder une sélection décente de programmation gratuite.

Cependant, la nouvelle offre soutenue par la publicité sur Prime Video a rendu la plateforme moins conviviale. Prime Video était connu pour son streaming sans publicité, mais maintenant, les publicités deviennent la norme à moins que les utilisateurs ne paient plus en plus de leur abonnement existant. De plus, l’expérience de visionnage risque de se dégrader puisque Prime Video prévoit d’introduire plus de publicités en 2025.