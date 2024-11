Idris Elba pressenti pour incarner un personnage culte dans le film live-action Masters of the Universe

La prochaine adaptation cinématographique de "Masters of the Universe" pourrait voir l'acteur britannique Idris Elba incarner un personnage très apprécié des fans.

Un nouveau souffle pour Masters Of The Universe

Le mot « adaptation » a longtemps fait frémir les fans de la franchise Masters Of The Universe, depuis son premier passage désastreux sur grand écran en 1987. Cependant, l’espoir renaît avec l’annonce du reboot de la franchise, qui sera dirigé par Travis Knight, le réalisateur de Bumblebee. Knight est connu pour avoir redressé la barre de la franchise Transformers, après que les films principaux de Michael Bay ont commencé à perdre de leur superbe.

Idris Elba rejoint le casting

L’annonce la plus marquante est sans aucun doute l’arrivée de l’acteur Idris Elba, qui interprétera Duncan, Man-At-Arms. Elba rejoint ainsi Nicholas Galitzine, qui incarnera He-Man, Camila Mendes de Riverdale en Teela, et Allison Brie, qui jouera Evil-Lyn. Des rumeurs évoquent également la participation de Jared Leto en Skeletor, mais rien n’est encore confirmé.

Un rôle sur mesure pour Elba

Le rôle de Duncan semble taillé sur mesure pour Elba. Peu d’acteurs sont capables d’incarner un vétéran aguerri avec autant de crédibilité. Elba est également habitué aux franchises à tendance fantastique, ayant interprété Heimdall dans trois des quatre films Thor. Son arrivée est de bon augure pour la franchise, l’acteur étant réputé pour choisir des productions de qualité.

Un défi de taille pour le reboot

Malgré ces annonces prometteuses, le reboot de Masters Of The Universe a un chemin difficile à parcourir. L’engouement pour les reboots s’est essoufflé, et la franchise n’a pas connu de succès majeur depuis longtemps. La série Netflix Master Of The Universe: Revelation, malgré une certaine attention initiale, est rapidement retombée dans l’oubli. L’ajout d’Elba au casting est donc une victoire importante pour le film.

Marquez vos calendriers, la sortie de Masters Of The Universe est prévue pour le 5 juin 2026.