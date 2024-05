Le film live-action Les Maîtres de l’Univers dévoile son Musclor

Le personnage Musclor de la franchise Les Maîtres de l'Univers sera incarné par le comédien britannique Nicholas Galitzine au cinéma.

Tl;dr Nicholas Galitzine décroche le rôle principal dans Les Maîtres de l’Univers.

Le film est réalisé par Travis Knight et prévu pour juin 2026.

Nicholas Galitzine a connu une ascension rapide grâce à ses rôles sur Netflix et Amazon Prime Video.

Le rôle de Musclor pourrait propulser davantage Nicholas Galitzine dans la célébrité.

Un nouveau visage pour Musclor

Nicholas Galitzine, un nom qui résonne dans l’industrie cinématographique ces dernières années, a été choisi pour incarner le rôle principal dans la prochaine adaptation cinématographique de la fameuse licence de Mattel, Les Maîtres de l’Univers. Ce film, qui promet de combiner habilement des combats à l’épée médiévaux et une technologie futuriste, est attendu avec impatience par les fans de la série d’animation diffusée récemment sur Netflix, Les Maîtres de l’Univers: Révolution.

Nicholas Galitzine may need to call his hairdresser. The brunette “Idea of You” actor has been cast as He-Man, the blond barbarian who inspired the popular Mattel toy, in the upcoming film adaptation “Masters of the Universe.”⁠ https://t.co/8H1f3yF8uE pic.twitter.com/2zfJeRbSoU — Variety (@Variety) May 29, 2024

Une carrière fulgurante

Malgré sa relative nouveauté dans l’industrie, Nicholas Galitzine a réussi à se forger une carrière impressionnante en peu de temps. Avant 2022, ce jeune talent était pratiquement inconnu. Sa carrière a véritablement décollé lorsqu’il a été choisi pour jouer dans Purple Hearts, un film Netflix qui a connu un grand succès. Depuis, il a enchaîné les rôles marquants, notamment dans la comédie pour adolescents Bottoms et le film à succès de Amazon Prime Video, Red, White, and Royal Blue.

Un acteur du streaming en pleine ascension

Nicholas Galitzine a été ensuite choisi pour jouer dans The Idea of You, une romance au casting prestigieux aux côtés d’Anne Hathaway. Si la plupart de ses films ont été diffusés en streaming, Les Maîtres de l’Univers pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière. En effet, Amazon prévoit de le sortir en salle le 5 juin 2026.

Un rôle emblématique pour une carrière prometteuse

Le rôle emblématique de Musclor dans le film live-action Les Maîtres de l’Univers est une chance pour Nicholas Galitzine de toucher un public plus large. Si le défi est de taille, il représente aussi une opportunité d’approfondir sa collaboration avec Amazon, déjà établie avec The Idea of You et Red, White, and Royal Blue.