De New World Order à Brave New World : l’évolution de Captain America

Comment l'univers de Captain America: New World Order s'est-il transformé pour donner naissance à l'intrépide nouveau monde, Brave New World ?

Tl;dr Captain America: Brave New World reçoit des critiques mitigées.

Le film a connu une production troublée et un changement de titre controversé.

Le changement de titre a été partiellement motivé par des controverses et des problèmes de production.

Un accueil tiède pour Captain America: Brave New World

Quelques semaines seulement après sa sortie, le film Captain America: Brave New World a dominé le box-office national pendant trois week-ends. Cependant, il semble déjà s’estomper de la mémoire du public. Contrairement à d’autres films de super-héros controversés, ce dernier opus a été accueilli avec indifférence par le public et a rapidement décliné, faute d’avoir suscité des réactions significatives.

Une production tumultueuse

La production du film Brave New World a été marquée par des difficultés. Même pour les standards des films du MCU post-2019, ce long-métrage a connu l’un des processus de création les plus tourmentés de l’histoire de Marvel Studios. Le film a subi un changement de nom radical, passant de Captain America: New World Order à Brave New World.

Une controverse autour du titre

La controverse a éclaté lors de l’annonce du titre original, « New World Order », terme associé à des théories du complot antisémites et racistes. Ce n’est pas l’image que Marvel souhaitait véhiculer avec un nouveau film de Captain America destiné à séduire le grand public et à vendre des jouets aux enfants. Malgré cela, et compte tenu de l’utilisation précédente du terme New World Order dans le titre de Falcon and the Winter Soldier, il semblait que Marvel n’allait pas changer le nom du quatrième film de Captain America.

Finalement, en juin 2023, le titre a été abandonné au profit de Brave New World. Ce changement de titre semble avoir été en partie motivé par la volonté d’insuffler une énergie positive à Captain America: Brave New World, le titre original ayant une connotation sombre. Plus important encore, ce changement de titre illustre à quel point la production de Brave New World a été difficile. Le film a subi d’importantes refontes qui ont modifié de nombreux aspects, de la présence du Red Hulk à celle de la Serpent Society, en passant par l’apparence de Samuel Sterns/The Leader, et bien plus encore.

Un manque de personnalité

Le changement du titre de New World Order à Brave New World a été un premier aperçu des difficultés que rencontrerait ce titre de Captain America. Pas étonnant que le produit final soit si dépourvu de personnalité que le public y a été largement indifférent. Captain America: Brave New World est actuellement à l’affiche dans les salles de cinéma.