Pourquoi Jeff Bridges est le seul acteur de Tron: Legacy dans Tron: Ares ?

Jeff Bridges sera le seul acteur de Tron: Legacy à reprendre son rôle dans Tron: Ares, la prochaine production Disney. Les autres membres du casting original ne participent pas à cette suite très attendue par les fans de la franchise.

Tl;dr Tron: Ares marque un virage radical en éloignant l’action de la Grille vers le monde réel et en modernisant la saga.

Le film abandonne les figures historiques de la famille Flynn, avec seulement une brève apparition de Jeff Bridges.

Jared Leto incarne l’IA Ares, tandis que le récit se concentre sur une nouvelle génération, sans fan service, pour surprendre le public.

Un virage radical pour la saga Tron

Au fil des décennies, la franchise Tron n’a jamais vraiment tutoyé les sommets du box-office de Disney. Pourtant, elle a imposé une esthétique inoubliable et marqué l’histoire par ses avancées en matière d’images de synthèse. Dès 1982, Steven Lisberger donnait vie à un univers numérique visionnaire. Quelques années plus tard, Joseph Kosinski modernisait l’expérience avec Tron: Legacy, rythmée par la bande-son électrisante de Daft Punk. Mais après plus d’une décennie de silence, l’heure du retour approche… Tron: Ares veut ouvrir un nouveau chapitre – en faisant basculer l’action de la Grille vers notre monde réel.

Nouveaux visages et absence des figures historiques

Ce troisième opus s’annonce comme une rupture assumée. Désormais, exit la famille Flynn qui portait jusque-là la narration : fini Kevin (interprété par Jeff Bridges) et Sam (joué par Garrett Hedlund). Seul Jeff Bridges fera une brève apparition, malgré le destin tragique de son personnage lors du précédent volet. La réalisateur Joachim Rønning, interviewé en 2025 par SFX Magazine, résume ainsi ce choix : « Nous avons décidé d’aller dans une direction nouvelle tout en rendant hommage à cet univers. Ce n’était pas nécessaire que les anciens héros occupent le premier plan. »

L’irruption d’une intelligence artificielle incarnée par Jared Leto

Le vrai bouleversement tient au choix de placer Jared Leto au cœur du récit, dans le rôle-titre d’Ares, un programme IA militarisé créé par ENCOM. Capable d’être ressuscité après chaque défaite, ce personnage incarne la fusion entre ambitions industrielles et questionnements contemporains sur l’intelligence artificielle. Autour de lui graviteront aussi Greta Lee, Gillian Anderson ou Evan Peters – autant dire que le film s’émancipe franchement des origines familiales pour se concentrer sur cette génération inédite.

S’éloigner du fan service pour surprendre le public

La production insiste : nul désir d’accumuler des caméos gratuits. Pour Justin Springer, producteur d’Ares, l’essentiel reste l’efficacité narrative : « Notre priorité est de raconter cette histoire quatorze ans plus tard sans tomber dans une parade nostalgique qui nuirait au propos. »

Si certains regretteront l’absence totale de Quorra ou Alan Bradley, Justin Springer assure que leur non-retour répond à un parti pris scénaristique clair. Il reste à voir si cette orientation audacieuse séduira les amateurs historiques ou ouvrira réellement le réseau à un nouveau public. Une chose est sûre, Tron: Ares débarquera dans les salles françaises le 10 octobre 2025.