Le premier choix de James Gunn pour Peacemaker dévoile la raison de son refus forcé

L’acteur initialement pressenti par James Gunn pour incarner Peacemaker a expliqué les raisons qui l’ont poussé à refuser le rôle, mettant en lumière les contraintes ou circonstances ayant influencé la sélection finale du célèbre personnage de DC.

Tl;dr Bautista devait jouer Peacemaker , mais a refusé.

, mais a refusé. John Cena a finalement incarné le héros avec succès.

Nouveau projet pour Bautista : le film post-apocalyptique Afterburn.

Un rôle écrit pour Bautista, finalement incarné par Cena

À l’origine, c’est bien à Dave Bautista que James Gunn avait pensé en rédigeant le personnage de Peacemaker, désormais incontournable dans l’univers cinématographique DC. Pourtant, le destin en a décidé autrement. Empêtré dans le tournage du film d’action post-apocalyptique Army of the Dead, Bautista s’est vu contraint de décliner la proposition, comme il l’a récemment confié lors d’un entretien mené par ComicBook à l’occasion de la promotion de son nouveau long-métrage, Afterburn.

Bautista : « Impossible de faire mieux que Cena »

Le comédien n’a pas caché une pointe de regret : « Je voulais vraiment ce rôle. James l’a écrit pour moi, c’était prévu ainsi. Mais notre agenda ne collait tout simplement pas : j’étais pris sur Army of the Dead », reconnaît-il, non sans une certaine amertume. Toutefois, il admet volontiers que le passage de flambeau a finalement été bénéfique : « C’était un mal pour un bien. Je ne pense pas que j’aurais pu apporter à Peacemaker ce que John [Cena] y apporte. Il est parfait dans ce costume et je n’aurais sans doute pas eu autant de succès à sa place. »

Afterburn, une aventure post-apocalyptique ambitieuse

Désormais, c’est vers un nouvel univers que se tourne Bautista avec Afterburn, adapté d’une bande dessinée signée Scott Chitwood et Wayne Nichols. Ce film d’aventure plonge dix ans après qu’une éruption solaire a plongé la planète dans l’obscurité technologique, donnant naissance à des dictatures locales et à un monde où chacun lutte pour survivre. Pour incarner Jake, un chasseur de trésors débrouillard, mais loin d’être un héros classique façon Navy SEAL ou Ranger, le duo Bautista–Perry (déjà réuni sur Killer’s Game) voulait marier action spectaculaire et réflexion sur la dépendance aux technologies.

L’envers du décor : défis et révélations sur le plateau

Sur le tournage, chaque détail interrogeait les équipes : comment vivre sans électricité ? Quels gestes quotidiens réinventer ? Perry confie avoir découvert tardivement les origines graphiques du scénario, grâce à Bautista lui-même : « C’est Dave qui m’a appris que c’était tiré d’un comic book… Et j’ai même découvert que son auteur venait de Houston comme moi ! Nous avons tout de suite sympathisé. »

Pour les spectateurs curieux d’explorer ce monde crépusculaire où la survie rime avec inventivité et audace, rendez-vous en salles dès le 19 septembre pour découvrir ce nouvel opus ambitieux porté par une équipe passionnée.