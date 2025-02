Dave Bautista, tête d’affiche d’un thriller d’invasion extraterrestre dystopique par l’équipe de John Wick

Dave Bautista, célèbre acteur, tient le rôle principal dans un nouveau thriller de science-fiction sur une invasion extraterrestre dystopique, produit par l'équipe créative à l'origine du succès de la série John Wick.

Le retour de Dave Bautista dans un thriller de science-fiction

L’acteur Dave Bautista, connu pour ses rôles dans des films de science-fiction tels que la trilogie « Les Gardiens de la Galaxie » et « Dune », revient sur grand écran. Selon une information rapportée par Deadline, il est prévu qu’il joue dans un thriller dystopique de science-fiction, produit par les créateurs de « John Wick ».

Un scénario captivant

Dans ce film intitulé « Dreadnought », Dave Bautista incarnera un homme du nom de Max. Joseph Greenberg, l’auteur du scénario, dépeint un monde post-apocalyptique où les survivants d’une peste dévastatrice cohabitent avec des envahisseurs extraterrestres. Le personnage de Max a perdu sa femme lors de cette tragédie et sa fille, Greta, est sur le point de succomber à la maladie. « Le gouvernement le sanctionne. La société l’accepte. Mais Max refuse de se laisser prendre quoi que ce soit d’autre », lit-on dans le synopsis.

Une équipe de producteurs de renom

Le film est dirigé par Cary Murnion et Jonathan Milott, avec Basil Iwanyk et Erica Lee en tant que producteurs via Thunder Road. Dave Bautista lui-même est également parmi les producteurs via Dogbone Entertainment. Iwanyk a déclaré dans une déclaration : « Erica et moi avons essayé de faire un film avec Jon et Cary depuis que nous avons vu Bushwick ».

La date de sortie de « Dreadnought » n’est pas encore annoncée. En attendant, les cinéphiles peuvent consulter notre guide des films les plus attendus de 2025 pour tout savoir sur ce que l’année a en réserve.