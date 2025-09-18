Robert Redford tire sa révérence avec un dernier rôle aux côtés de George R. R. Martin

Robert Redford a tiré sa révérence au cinéma avec une ultime apparition aux côtés de George R. R. Martin. Cette rencontre inattendue marque la dernière contribution d’un acteur légendaire, dont la carrière a traversé plusieurs générations.

Tl;dr Robert Redford et George R. R. Martin sont apparus ensemble dans « Dark Winds ».

Leur caméo était initialement bien plus extravagant et étrange.

Redford a improvisé la dernière réplique marquante de sa carrière.

Une scène inattendue entre deux icônes

À première vue, réunir Robert Redford, figure légendaire du cinéma, et George R. R. Martin, célèbre pour la saga littéraire à l’origine de « Game of Thrones », semblait improbable. Pourtant, c’est bien dans la série américaine « Dark Winds », lors du premier épisode de la saison 3 diffusé le 9 mars 2025, que ces deux personnalités se retrouvent côte à côte. Le public les découvre brièvement en prisonniers, partageant une partie d’échecs aussi paisible qu’inattendue, scène que vient ponctuer la victoire du personnage incarné par Martin.

Coulisses d’un caméo singulier

Il faut savoir que tous deux étaient déjà engagés dans « Dark Winds » en tant que producteurs et admirateurs des romans de Tony Hillerman. Leur présence à l’écran n’était donc pas totalement fortuite, mais le chemin fut sinueux avant d’aboutir à cette séquence sobre. Initialement, le projet était tout autre : ils devaient apparaître en « Men in Black » débarquant pour enquêter sur un crash d’OVNI, une intrigue pleine de fantaisie impliquant même… des moutons censés jouer des extraterrestres ! Mais la réalité s’est invitée : attaque de coyotes sur les animaux, hésitations multiples côté Martin et coûts grandissants ont fini par enterrer ce scénario rocambolesque.

Derrière l’hésitation de George R. R. Martin

Le refus persistant de Martin intrigua le showrunner John Wirth, qui découvrit une raison inattendue : une plaisanterie sur son incapacité à finir le dernier tome de « A Song of Ice and Fire » avait été glissée dans les premiers scripts. Touché par cette allusion répétée dans les médias américains, l’auteur préféra décliner l’aventure initiale. Ce n’est qu’une fois la scène réduite à un simple jeu d’échecs muet que l’écrivain accepta enfin.

L’ultime clin d’œil de Robert Redford

Ce moment sobre ne manqua pourtant pas de panache : sans prévenir l’équipe, Redford, qui n’était plus apparu devant la caméra depuis sa participation à « Avengers: Endgame », décida d’improviser une réplique adressée à son partenaire : « George, the whole world is waiting – Make a move. » Une phrase lourde de sens venant clore la carrière remarquable d’un acteur qui aura toujours su surprendre. La scène s’achève alors sur un échange complice avec Zahn McClarnon, autre figure marquante du casting.

Un ultime tour de piste pour Redford, discret, mais mémorable : décidément fidèle à sa légende jusqu’au dernier plan.