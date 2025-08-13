Les raisons derrière l’arrêt de George R.R. Martin dans l’écriture des épisodes de Game of Thrones

George R.R. Martin, l’auteur à l’origine de la saga Game of Thrones, a choisi de ne plus écrire d’épisodes pour la série télévisée au fil des saisons. Plusieurs raisons expliquent cette décision marquante dans la production du show.

Tl;dr Martin a arrêté d’écrire pour la série après la saison 4.

Il privilégie l’écriture du livre « The Winds of Winter ».

La série s’est trop éloignée de ses romans.

L’influence de George R.R. Martin sur « Game of Thrones » : une page qui se tourne

Le visage de George R.R. Martin reste indissociable de l’univers de « Game of Thrones », et pourtant, depuis la quatrième saison, l’auteur n’a plus jamais signé le moindre scénario pour la franchise. Une décision qui intrigue encore les amateurs de l’œuvre et soulève bien des questions, tant son apport à la série fut longtemps salué. Alors, pourquoi ce retrait soudain d’un monde qu’il a façonné de sa plume ?

Un choix dicté par la pression des fans… et des délais

Au tout début de l’aventure télévisuelle, rien ne semblait pouvoir séparer Martin de l’adaptation de ses romans. Rappelons que « A Dance with Dragons », le cinquième tome, venait tout juste d’être publié lorsque la première saison s’acheva, nourrissant les espoirs des lecteurs comme des spectateurs. Durant ces années-là, voir l’auteur écrire quatre épisodes — dont « The Pointy End » ou le mémorable « Blackwater » — était accueilli avec enthousiasme.

Mais très vite, la réalité rattrape l’écrivain. Dès 2014, interrogé dans Entertainment Weekly, il confie devoir mettre fin à sa participation scénaristique afin de consacrer toute son énergie à « The Winds of Winter ». Dans un billet publié en 2016 sur son blog, il tranche sans détour : « Je n’écris rien tant que je n’ai pas livré WINDS OF WINTER ». Pourtant, cette discipline fut nuancée par la sortie en 2018 du volumineux « Fire & Blood », chronique exhaustive des Targaryen — ce qui n’a pas manqué d’exaspérer certains fidèles, déçus de ne pas voir avancer le roman tant attendu.

Des séries qui s’émancipent… et prennent leurs distances

Plus surprenant encore : même le spin-off « House of the Dragon » n’a pas bénéficié d’un scénario signé Martin. La raison semble double : non seulement l’auteur accuse aujourd’hui plus d’une décennie de retard sur « The Winds of Winter », mais surtout, les adaptations télévisées se sont progressivement affranchies de ses intrigues originales.

Dès ses débuts, « House of the Dragon » prend ainsi ses libertés : relation revisitée entre Alicent et Rhaenyra, arc inédit pour Viserys… autant d’écarts qui distancient l’auteur de ses personnages. Même lorsqu’il s’autorise une critique mesurée du show sur son blog après une modification majeure dans la saison 2, cela confirme le fossé grandissant avec l’équipe créative menée par Ryan Condal.

Pour les passionnés désireux de retrouver cette écriture ciselée propre à Martin sur petit écran, il faudra donc patienter – voire espérer – que le fameux sixième volume voie enfin le jour. D’ici là, l’héritage scénaristique de Martin demeure un repère nostalgique au sein d’un univers devenu bien plus vaste que ses propres mots.