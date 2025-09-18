Le créateur de Dexter: Original Sin s’exprime sur l’annulation : “Une gestion décevante”

Le créateur de Dexter: Original Sin s’exprime pour la première fois sur l’annulation inattendue de la série. Il déplore la gestion de cette décision, suscitant interrogations et réactions parmi les fans et les professionnels du secteur.

Tl;dr Dexter: Original Sin annulée après une fusion d’entreprise.

Clyde Phillips exprime sa déception publiquement.

La franchise se concentre désormais sur Dexter: Resurrection.

Un espoir anéanti pour Dexter : Original Sin

Après avoir suscité un engouement sans précédent, Dexter: Original Sin n’aura finalement pas droit à une seconde chance. L’annonce de l’annulation en août dernier a pris de court aussi bien les fans que l’équipe créative, alors même que la série battait des records d’audience sur Showtime. Un coup dur pour Clyde Phillips, showrunner et créateur de la série, qui vient seulement de s’exprimer publiquement sur le sujet.

Clyde Phillips sort du silence

Dans son premier entretien depuis la diffusion de Dexter: Resurrection, le scénariste s’est confié sans détour sur le podcast Dissecting Dexter. Il explique : « C’était un appel difficile à recevoir ce soir-là. La saison 2 était déjà validée, tout le monde était informé, puis ils sont revenus sur leur décision. Le tout en confirmant Resurrection, ce qui n’était pas étonnant. La situation a été mal gérée et je ne suis pas satisfait. ». Par ailleurs, il a tenu à faire taire certaines rumeurs en confirmant que la commande d’une nouvelle saison avait bel et bien été actée bien avant l’annulation brutale liée à la fusion avec Skydance.

Des projets contrariés par une fusion d’entreprises

Jusqu’à cette réorganisation stratégique chez Paramount, l’avenir de la franchise semblait radieux. La direction précédente ambitionnait de bâtir un empire façon Yellowstone autour de Dexter, confiant à Phillips un rôle clé dans cet univers étendu. Plusieurs spin-offs étaient à l’étude : une série centrée sur Harrison, un préquel dédié au Trinity Killer ou encore l’intégration annoncée de Doakes dans « Original Sin ». Finalement, seul ce dernier aura vu le jour… avant que tout ne bascule.

Le showrunner, reconnaissant devant les campagnes de soutien des fans, reste néanmoins lucide : peu probable selon lui que la direction change d’avis.

L’avenir du serial killer : focus sur Resurrection

En dépit de ces revers, la machine Dexter n’est pas à l’arrêt. Les ambitions désormais se cristallisent autour de Dexter: Resurrection, porté par le retour très attendu de Michael C. Hall. Tandis que le projet centré sur Trinity Killer semble définitivement mis en veilleuse, c’est bien Resurrection qui incarne désormais l’avenir immédiat de la saga culte — avec l’espoir d’apaiser quelque peu la frustration des inconditionnels.

Si l’aventure « Original Sin » prend donc fin plus tôt que prévu, elle aura au moins rappelé combien cet univers continue de fasciner et diviser… et combien les aléas industriels peuvent tout bouleverser du jour au lendemain.