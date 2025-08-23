Dexter: Original Sin rayée des plans de Paramount

La série Dexter: Original Sin, récemment renouvelée pour une nouvelle saison, ne poursuivra finalement pas son aventure à l’écran.

Tl;dr Dexter: Original Sin est annulée malgré des audiences record sur Showtime.

Paramount se recentre sur Michael C. Hall et Dexter: Resurrection.

Les projets de spin-offs et l’univers partagé sont suspendus, laissant l’avenir de la franchise incertain.

La franchise Dexter secouée par une décision inattendue

En coulisses, l’avenir de la saga Dexter vient de prendre un virage étonnant. Malgré des chiffres records et une communauté de fans toujours aussi fidèle, Paramount et Showtime ont choisi d’annuler la série dérivée Dexter: Original Sin, à peine quelques mois après avoir annoncé une seconde saison. Cette décision, relayée par Variety, surprend alors même que le prequel avait réussi un démarrage historique : jamais une première diffusion n’avait été autant attirée sur Showtime, avec une progression d’audience de 27% jusqu’au final. En février 2025, Dexter: Original Sin était tout simplement devenue la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme de streaming.

Un recentrage stratégique autour du personnage culte

Ce coup d’arrêt brutal pourrait s’expliquer par l’arrivée des nouveaux propriétaires chez Paramount, consécutive à la fusion avec Skydance. D’après Variety, Matt Thunell, nouvel homme fort du groupe, passe actuellement en revue l’ensemble des productions Showtime. Résultat : le projecteur est désormais braqué sur Michael C. Hall, acteur fétiche incarnant le personnage principal dans le très populaire Dexter: Resurrection. La chaîne s’apprête à ouvrir sans tarder une salle d’écriture pour envisager une suite à cette série plébiscitée – même si rien n’est officiellement renouvelé pour l’instant.

L’ombre d’un univers partagé menacée

À l’origine, la stratégie de Paramount semblait inspirée du modèle éprouvé par Yellowstone, avec plusieurs spin-offs en chantier (dont un préquel consacré au tristement célèbre Trinity Killer). Mais face au contexte économique et aux nouvelles ambitions éditoriales du groupe, ces projets semblent remis en cause. L’annulation de Dexter: Original Sin vient ainsi bouleverser les espoirs portés par les créateurs, qui confiaient récemment leurs rêves pour explorer les débuts tumultueux entre Dexter et Doakes ou approfondir les détails devenus emblématiques.

L’incertitude plane sur le futur de Dexter

Certes, la popularité actuelle de Dexter: Resurrection laisse espérer au moins trois saisons selon les plans initiaux — mais rien ne semble définitivement acquis après cette annulation soudaine. Entre consolidation économique et volonté de capitaliser sur ce qui fonctionne le mieux auprès du public, le destin de la franchise reste suspendu aux choix éditoriaux de ses nouveaux dirigeants. Les fans devront donc patienter avant d’espérer revoir surgir un nouvel épisode dans cet univers singulier qui aura marqué près de deux décennies de télévision américaine.