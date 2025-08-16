Dexter : Quatre ans après, la série s’attaque enfin à un retournement clé

Quatre ans après un rebondissement marquant qui avait bouleversé les fans, la série Dexter revient enfin sur cet élément clé de son intrigue. Cette décision très attendue promet de relancer l’intérêt autour du destin du célèbre antihéros.

Tl;dr Affrontement inévitable entre Dexter et Batista.

Dexter reste traqué malgré ses manœuvres.

Le suspense s’intensifie pour la suite.

Retour d’un duel longtemps attendu

Après des années de spéculation et de frustration, la confrontation tant attendue entre Dexter Morgan et son ancien collègue Angel Batista prend enfin forme dans la nouvelle saison de Dexter: Resurrection. Depuis la fin controversée de Dexter: New Blood en 2021, qui avait laissé nombre d’intrigues en suspens, les fidèles de la série attendaient un règlement de comptes digne de ce nom. Le retour du personnage principal – que l’on croyait mort – a permis à la franchise d’offrir une suite directe à ses promesses non tenues.

L’étau se resserre autour de Dexter

L’épisode sept, intitulé « Course Correction », marque le point culminant d’une traque menée avec ténacité par Batista. Dès le début de la saison, une tension latente s’installe : Batista se montre prudent, mais encore loin d’assembler toutes les pièces du puzzle. Cette prudence se transforme en détermination ; il finit par retrouver Dexter et même à s’introduire dans son cercle familial. Un échange tendu dans la voiture s’ensuit, Dexter tentant une mise en garde : poursuivre cette piste ne mènera à rien de bon. Mais Batista campe sur ses positions et laisse entendre qu’il n’abandonnera pas sa quête. Petite subtilité scénaristique : profitant d’un moment d’inattention, il dissimule discrètement ses AirPods dans la voiture afin de tracer Dexter.

Sombres perspectives et tension dramatique

La scène finale résonne au son évocateur du titre « Showdown » du groupe Electric Light Orchestra : tout indique que l’affrontement final est imminent. Plusieurs pistes restent ouvertes quant à l’issue possible :

Bataille morale : Dexter choisira-t-il d’éliminer Batista comme il l’a fait par le passé avec ceux qui menaçaient sa double vie ?

Dexter choisira-t-il d’éliminer Batista comme il l’a fait par le passé avec ceux qui menaçaient sa double vie ? Intervention familiale : Harrison pourrait-il intervenir pour sauver son père alors qu’ils tentent péniblement de renouer ?

Harrison pourrait-il intervenir pour sauver son père alors qu’ils tentent péniblement de renouer ? Poursuite policière : Même sans Batista, d’autres figures comme Joey Quinn ou le NYPD pourraient prendre le relais.

Avenir incertain pour Dexter Morgan

Ce nouvel arc ne laisse guère présager un retour à la tranquillité pour Dexter. Si l’élimination de Batista peut sembler résoudre certains problèmes à court terme, elle ouvrirait probablement une nouvelle phase de chasse, notamment avec Quinn ou les autorités new-yorkaises toujours sur ses traces. L’étau se resserre inexorablement autour du justicier au code moral trouble, laissant planer l’incertitude sur sa capacité à échapper définitivement à son passé… ou à lui-même.