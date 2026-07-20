Pourquoi Alan Ritchson a quitté Titans sans en faire un vrai drame

Écarté de Titans en saison 3 pour resserrer le casting et le budget, Alan Ritchson l’a bien pris. Ses explications disent beaucoup de la série.

En bref Alan Ritchson a quitté Titans en saison 3

Le départ venait du budget et du casting

L’acteur estime que la série y a gagné

Le départ d’Alan Ritchson de Titans n’avait rien d’un clash. L’acteur a été sorti de la série en saison 3 pour une raison très terre à terre, réduire le budget et resserrer un casting devenu trop large. Et lui, franchement, ne l’a pas mal pris.

Un départ subi, mais pas mal vécu

Dans cette troisième saison, Titans pioche du côté de Batman: Under the Hood. On y voit Jason Todd, joué par Curran Walters, revenir sous les traits de Red Hood, version meurtrière de l’ancien Robin. Hawk devient l’une des victimes de cette montée en violence.

Interrogé en 2021 par Entertainment Weekly, Ritchson expliquait que la décision ne venait pas de lui, mais qu’elle allait dans le bon sens. Il disait en substance que c’était mieux ainsi, et que la série s’était nettement améliorée en saison 3 parce que ses intrigues étaient plus ciblées, avec une distribution allégée. Le constat est assez lucide, quand même. Les séries de super-héros veulent souvent raconter trop de choses à la fois, puis finissent par se disperser.

Hawk n’était pas censé durer aussi longtemps

Ce qui rend sa réaction assez logique, c’est que Hawk n’était pas prévu comme un rôle au long cours. Son accord initial portait sur deux épisodes, avec en parallèle un autre contrat pour un éventuel spin-off centré sur Hawk et Dove.

Hawk et Dove, incarnée par Minka Kelly, apparaissent d’abord dans la saison 1, épisodes 2 et 3. Ils y sont présentés comme des membres d’une ancienne équipe des Titans, aux côtés de Dick Grayson, joué par Brenton Thwaites, qui essayait alors de tourner la page. Ça n’a pas vraiment tenu.

Après le tournage, la production a voulu les garder pour davantage d’épisodes en deuxième partie de saison. Ritchson avait accepté, tout en comprenant qu’un tel choix risquait d’enterrer la série dérivée. Il résumait ça avec une distance assez saine, en gros. Il voyait bien la promesse d’un spin-off, mais sans trop s’y accrocher.

Un rôle court, mais logique dans son parcours DC

Avant Titans, Alan Ritchson avait déjà croisé l’univers DC dans Smallville, où il jouait Arthur Curry, futur Aquaman. Plus récemment, son image de colosse dans Reacher a même relancé les fantasmes autour d’un éventuel Batman.

Mais Hawk restait un rôle cohérent pour lui. Le personnage, créé en 1968 par Steve Ditko et Steve Skeates, n’est pas seulement un super-héros à thème animalier. Avec Dove, il prolonge une opposition politique très simple, le faucon favorable au conflit, la colombe qui l’évite. Le duo avait déjà eu droit à un passage remarqué dans Justice League Unlimited, face à Ares avec Wonder Woman.

Et au fond, c’est peut-être ça le plus intéressant. Ritchson disait avoir toujours tenu ce rôle « sans s’y accrocher trop fort ». Résultat, sa sortie ne ressemble pas à une frustration d’acteur, mais à un rappel utile, dans ce genre de franchise, les personnages durent parfois moins que l’idée qu’ils portent.