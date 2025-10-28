Sur le tournage de Fast X, Alan Ritchson a subtilisé l’atout secret de Jason Momoa

Lors du tournage de Fast X, Alan Ritchson, connu pour son rôle dans Reacher, a adopté une technique employée par Jason Momoa afin d’optimiser ses performances physiques sur le plateau, révélant ainsi les coulisses de leur préparation.

Tl;dr « Fast X » déçoit, sauf pour son méchant marquant.

Alan Ritchson « vole » le doublure de Jason Momoa.

Ritchson se blesse en réalisant lui-même des cascades risquées.

Quand la famille s’effrite dans « Fast X »

Difficile d’ignorer la déception qui accompagne la sortie de « Fast X ». Là où les précédents volets célébraient l’esprit de famille, ce dixième épisode multiplie les erreurs : l’équipe emblématique est éparpillée, réduisant certains personnages à de simples faire-valoir. En tentant de ramener plusieurs figures du passé, le film dilue toute notion de danger, tant la mort n’y a plus vraiment de sens. L’intrigue, elle, se révèle inutilement alambiquée et le rythme s’étire sans raison.

L’atout secret : Dante et une inspiration inattendue

Pourtant, un élément sauve ce blockbuster de l’oubli : l’arrivée fracassante de Jason Momoa, alias Dante. Charismatique, imprévisible et volontiers cruel — certains comparent même ce personnage au Joker — il incarne un véritable vent de fraîcheur dans la saga. Entre scènes d’action spectaculaires et accès de folie jubilatoires (une manucure improvisée sur des cadavres ?), il impose un style inédit et surprend jusqu’à ses partenaires à l’écran. À tel point que Alan Ritchson, son collègue interprétant Aimes, n’a pas hésité à lui « dérober » sa propre doublure cascade lors du tournage.

Coulisses des cascades et blessures réelles

Un passage remarqué lors d’une interview avec Wired : Ritchson révèle qu’il a récupéré le cascadeur personnel de Momoa, Ryan Tarran, après avoir poliment demandé… puis ne jamais le lui avoir rendu. « Il est mon doubleur depuis longtemps désormais », confie-t-il. Or, si Tarran reste incontournable dans les séquences musclées – particulièrement dans la série « Reacher », acclamée pour sa saison 3 – c’est aussi là que les limites du jeu dangereux apparaissent.

Dans les coulisses, la volonté farouche d’Alan Ritchson à réaliser lui-même ses propres cascades a vite tourné à l’épreuve physique extrême. Sur le plateau de « Reacher », malgré les avertissements insistants du coordinateur – justement Tarran –, l’acteur s’entête lors d’une scène clé face au colossal Olivier Richters. Résultat : blessure grave et perte de connaissance pendant plus d’une journée. Il raconte : « J’ai traversé cette table si violemment que je me suis réveillé bien plus tard… Le pire moment de ma vie ».

Derrière la bravoure, l’ironie du sort

Ironie ou bravade ultime ? Après avoir subtilisé le meilleur atout cascade de Momoa pour « Fast X », Alan Ritchson finit par ignorer ses mises en garde sur sa propre sécurité. Un geste téméraire qui colle parfaitement au personnage qu’il incarne à l’écran : prêt à tout pour offrir du spectacle, quitte à en payer personnellement le prix fort.