Quatre rôles parfaits pour Alan Ritchson dans le DCU, en dehors de Batman

L’acteur Alan Ritchson, déjà remarqué pour sa prestance dans des rôles musclés, semble taillé pour incarner certains personnages emblématiques de l’univers DC. Voici quatre héros qui pourraient idéalement lui correspondre, hors Batman.

Tl;dr Alan Ritchson pressenti pour plusieurs rôles majeurs du DCU.

Son expérience d’action séduit fans et producteurs.

Des pistes sérieuses : Batman, Aquaman, Green Arrow, Captain Atom.

Alan Ritchson : une trajectoire déjà marquée par l’univers DC

Depuis quelque temps, le nom d’Alan Ritchson revient avec insistance lorsqu’il s’agit d’imaginer le prochain visage de Batman dans la nouvelle mouture du DC Universe. Mais réduire son potentiel à la seule chauve-souris de Gotham serait bien réducteur. L’acteur a en effet tissé des liens étroits avec cet univers. Son passage dans des séries telles que Smallville, Titans, Supergirl ou encore Legends of Tomorrow lui confère une légitimité rare auprès des aficionados de super-héros.

L’appel du costume : quels héros pour Alan Ritchson ?

Avec le développement confirmé par James Gunn de « The Brave and the Bold » — qui promet un nouveau départ pour Batman au cinéma — la question reste entière : qui incarnera ce nouveau Bruce Wayne ? Si Ritchson figure parmi les favoris grâce à sa carrure impressionnante et ses talents dramatiques, il pourrait tout aussi bien endosser le costume d’autres figures emblématiques.

Son incarnation musclée de Jack Reacher sur Prime Video a prouvé qu’il possédait l’envergure physique nécessaire à un rôle exigeant comme celui de Green Arrow. Ce justicier, né sous la plume de DC en 1941, requiert agilité et force, deux qualités qui semblent coller à la peau de l’acteur. On imagine aisément un Green Arrow plus charismatique que jamais.

Aquaman, Captain Atom… et si le choix était ailleurs ?

L’univers DC ne manque pas d’options. Après l’annonce du départ de Jason Momoa du rôle d’Aquaman, une fenêtre s’est ouverte. Or, Ritchson n’est pas étranger à ce personnage : il avait incarné Arthur Curry dans quelques épisodes de Smallville. Difficile alors de ne pas envisager un retour près de vingt ans plus tard, avec une maturité nouvelle. Sa capacité à allier prestance physique et sensibilité laisse entrevoir un Aquaman renouvelé.

Mais ce n’est pas tout : parmi les figures qui pourraient bénéficier du talent d’Alan Ritchson se trouve également le puissant Captain Atom. Maîtrise énergétique et dimension quasi mythologique composent ce personnage central de plusieurs équipes Justice League.

Pour clarifier les options possibles pour Alan Ritchson dans le DCU :

Aquaman , héros Atlante charismatique ;

, héros Atlante charismatique ; Green Arrow , archer moderne incontournable ;

, archer moderne incontournable ; Captain Atom, incarnation même de la puissance nucléaire.

L’avenir du DCU s’écrit-il avec Alan Ritchson ?

Alors que l’on attend toujours une annonce officielle sur l’identité du prochain Batman ou sur l’introduction d’un nouveau Green Lantern — pourquoi pas Alan Scott, premier du nom — les spéculations vont bon train. Le parcours déjà riche de l’acteur dans les productions DC fait de lui un atout évident pour redéfinir ces icônes auprès d’une nouvelle génération.

La balle est désormais dans le camp des studios. Une chose semble acquise : quel que soit le costume choisi par Alan Ritchson, son empreinte risque fort d’être durable au sein du nouvel univers super-héroïque façonné par James Gunn et Peter Safran.