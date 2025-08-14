Les photos inédites du tournage de « Reacher » saison 4 dévoilent la nouvelle romance d’Alan Ritchson

De nouvelles photos prises sur le tournage de la saison 4 de "Reacher" dévoilent un élément attendu : l’identité du nouvel amour d’Alan Ritchson à l’écran. Ces clichés offrent un aperçu inédit des prochaines intrigues de la série à succès.

Tl;dr Sydelle Noel rejoint « Reacher » saison 4.

Adaptation du roman « Gone Tomorrow » confirmée.

Nouveaux visages majeurs attendus dans le casting.

Une première image marquante pour la saison 4 de « Reacher »

Difficile de passer à côté du phénomène « Reacher », qui s’impose depuis trois saisons comme un pilier de l’offre séries de Prime Video. Alors que la production de la quatrième saison bat son plein, une révélation a retenu l’attention des fans : l’arrivée de Sydelle Noel dans le rôle de Tamara Green, la nouvelle conquête amoureuse du héros. Des clichés pris sur le tournage, relayés par le compte Instagram @rikiwichman, montrent l’actrice vêtue d’un ensemble professionnel et fonctionnel, laissant deviner un personnage central sans trop en dire.

De nouveaux visages pour une intrigue renouvelée

L’un des traits distinctifs de la série repose sur le renouvellement quasi complet du casting à chaque saison. Aux côtés d’Alan Ritchson, qui reprend son rôle emblématique du massif Jack Reacher, seules quelques figures récurrentes font leur retour, comme Maria Sten (Frances Neagley). Cette année, plusieurs nouveaux acteurs rejoignent l’aventure :

Sydelle Noel (Tamara Green), nouvel intérêt amoureux de Reacher ;

Christopher Rodriguez-Marquette, remplaçant initialement prévu Jay Baruchel, interprète Jacob Merrick, policier local clé ;

Agnez Mo et Anggun, qui camperont probablement les antagonistes ;

Kevin Corrigan, partenaire de Green au sein du NYPD ;

Kathleen Robertson et Marc Blucas, couple politique intrigant.

On notera également la présence remarquée de personnages inédits comme Russell Plum (Kevin Weisman) — une originalité par rapport au roman.

L’adaptation fidèle d’un best-seller reconnu

Côté scénario, les certitudes s’affirment grâce à une publication Instagram d’Alan Ritchson. La saison s’appuie sur le roman « Gone Tomorrow », signé Lee Child. Les lecteurs savent donc déjà que Jack Reacher croisera la route d’une détective du NYPD — ici renommée Tamara Green — lors d’un incident tendu dans un train new-yorkais. À chaque adaptation, les partenaires féminines du héros prennent une importance majeure à l’écran : difficile d’imaginer cette nouvelle venue en retrait dans les épisodes à venir.

Si la sortie précise reste secrète, impossible pour l’instant d’affirmer si Maria Sten, figure récurrente adorée des fans, signera un quatrième passage – son implication dans le spin-off « Neagley » pourrait retarder son retour. Un suspense qui s’ajoute à l’attente autour de cette saison où casting étoffé et fidélité aux romans devraient satisfaire aussi bien les néophytes que les passionnés.