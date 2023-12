Aquaman 2 : Les éléments clés des précédents films et séries DC à connaître

Avant la conclusion de l'univers DC avec "Aquaman et le Royaume Perdu", Jason Momoa, dans le rôle d'Arthur Curry, a parcouru un incroyable voyage de super-héros à travers deux films majeurs. Quelle sera la suite pour lui ?

Tl;dr Le héros de DC, Aquaman, connait un parcours complexe avant “Aquaman et le Royaume Perdu”.

Il doit protéger l’Atlantide de Black Manta, et affronter ses propres démons.

Le passé d’Atlantis et les origines d’Aquaman sont cruciaux pour comprendre son histoire.

Aquaman doit également gérer les rivalités familiales et les menaces extérieures.

Aquaman : Un Héros Océanique

Né de l’union entre la reine d’Atlantis et un gardien de phare humain, Arthur Curry, alias Aquaman, est un personnage à part dans l’univers de DC. Sa double nature lui confère des capacités uniques, comme la communication avec la faune marine et la respiration sous-marine. C’est Nuidis Vulko, le conseiller royal, qui révèle à Arthur ses véritables origines et l’initie au combat et à la nage, ainsi qu’à l’utilisation du trident de la reine Atlanna, sa mère.

De l’Enfant au Roi

Arthur grandit donc entre deux mondes, celui de son père et celui de l’Atlantide. Sa vie bascule lorsque Mera, une princesse atlante, le sauve de la noyade et l’informe du danger que représente le Roi Orm pour le monde de la surface. Aquaman doit alors affronter son demi-frère pour le trône d’Atlantis dans un duel sous-marin appelé “le Ring de Feu”. Malgré sa défaite, Aquaman survit grâce à l’aide de Mera et se met en quête du trident d’Atlan, qui confère un pouvoir absolu sur Atlantis.

Une Menace Imminente

En parallèle, Aquaman doit faire face à Black Manta, un pirate dont il a tué le père et qui cherche à se venger. Malgré le danger que représente ce nouveau super-vilain équipé de technologie atlante, Aquaman réussit à le vaincre. Cependant, Black Manta survit et jure de se venger à nouveau.

Le Règne d’Aquaman

Aquaman parvient finalement à récupérer le trident d’Atlan et à dompter le Karathen, une créature mythique de l’Atlantide. Avec ces nouvelles armes et l’aide des autres peuples sous-marins, Aquaman défait l’armée du Roi Orm et le neutralise. Il épargne la vie de son demi-frère, mais revendique le trône d’Atlantis, devenant ainsi le nouveau roi.