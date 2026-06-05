James Gunn précise la place de Man of Tomorrow dans la chronologie du DC Universe

James Gunn a récemment précisé le moment où se déroulera le film Man Of Tomorrow dans la chronologie officielle du nouvel univers DC, offrant ainsi aux fans un repère important pour situer ce projet très attendu au sein de la franchise.

Tl;dr L’univers DCU progresse avec simplicité chronologique.

« Man of Tomorrow » prévu pour l’été 2027.

Quelques films, comme « Clayface », hors ordre classique.

Un nouveau souffle pour le DC Universe

Depuis la sortie de « Superman » sous la houlette de James Gunn, le renouveau du DC Universe suscite autant d’attentes que d’interrogations. Tandis que le réalisateur, désormais co-président de DC Studios chez Warner Bros., poursuit le tournage de « Man of Tomorrow », les rumeurs et confirmations s’entremêlent autour de la chronologie adoptée par ce nouvel univers partagé.

Simplicité et cohérence : le credo de James Gunn

Interrogé à plusieurs reprises par les fans sur les réseaux sociaux, notamment via Threads, James Gunn a précisé l’approche retenue : « Basically real time », avant d’affiner sa réponse : « Real time like summer 2027 ». Autrement dit, l’action de « Man of Tomorrow », dont la sortie est prévue le 9 juillet 2027, se déroulera dans un présent quasi-identique à celui des spectateurs. Ce choix tranche avec la complexité accumulée par le Marvel Cinematic Universe où contradictions et enchevêtrements temporels ont souvent désorienté le public. Ici, pas question de perdre les néophytes ou d’alourdir inutilement la mythologie : chaque projet suivra (dans l’ensemble) une logique simple, calquée sur son année de diffusion.

Lignes temporelles claires… avec quelques exceptions assumées

Toutefois, cette nouvelle feuille de route n’exclut pas quelques entorses. Ainsi, « Clayface », inspiré du célèbre antagoniste de Batman et réalisé par Mike Flanagan, s’impose déjà comme la première incursion hors chronologie officielle du DCU. Non prévue initialement par le tandem Gunn/Safran, cette production classée R symbolise la volonté du studio d’explorer ponctuellement d’autres horizons narratifs sans bouleverser l’architecture globale.

Dans ce contexte évolutif, il reste également des cas particuliers : tandis que « The Batman Part II » de Matt Reeves, attendu en hiver selon des images récentes du tournage, demeure en dehors du canon officiel DCU — un nouvel acteur endossera donc bientôt le costume pour ce dernier — Warner devra clarifier ces distinctions auprès du grand public afin d’éviter toute confusion entre les incarnations (par exemple celle de Robert Pattinson) et celles intégrées au nouvel univers connecté.

L’avenir du DCU : entre continuité et ouverture créative

À l’horizon, plusieurs projets cinématographiques ou télévisuels élargiront encore cet univers : citons notamment « Creature Commandos », « Waller », ou « Booster Gold » côté séries ; côté films, des chantiers sont engagés pour un reboot de Wonder Woman, « The Brave and the Bold » ou encore une adaptation des « Teen Titans ». Pour tous ces titres, aucune date n’a pour l’heure été officialisée.

Parmi les éléments essentiels à retenir :

L’approche temporelle simplifiée du DCU rassure autant qu’elle intrigue.

Certaines œuvres comme « Clayface » viendront enrichir cet ensemble sans lui nuire.

L’équilibre entre cohérence narrative et liberté créative semble désormais la priorité affichée.

Alors que la caméra tourne toujours sur « Man of Tomorrow », l’enjeu pour DC sera sans doute moins dans la surenchère spectaculaire que dans la capacité à raconter simplement… des histoires neuves, mais connectées.