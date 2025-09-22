James Gunn présente un Lex Luthor “héroïque” et annonce une transformation majeure pour Superman

James Gunn révèle une facette inattendue de Lex Luthor, qu’il décrit comme un personnage « héroïque » dans le prochain Superman. Le réalisateur annonce également que ce film apportera la plus grande transformation jamais vue pour l’Homme d’Acier.

Tl;dr Man of Tomorrow sera centré sur Lex Luthor.

sera centré sur Lex Luthor. James Gunn veut humaniser le célèbre antagoniste.

Le film ne sera pas une suite directe de Superman.

Un nouvel axe pour l’univers DC

La rumeur était persistante, elle se confirme peu à peu : le très attendu Man of Tomorrow, prochain grand projet du DCU, ne s’inscrira pas dans la continuité directe du dernier Superman. Les spéculations allaient bon train après le succès fracassant du premier opus piloté par James Gunn, mais ce dernier clarifie désormais la démarche. À l’occasion d’un passage remarqué dans l’émission The Ringer-Verse, le cinéaste s’est livré sans détour sur ses intentions narratives.

Lex Luthor, figure centrale et complexe

Difficile d’imaginer un film centré sur la mythologie de l’Homme d’Acier sans évoquer son plus grand rival. Pourtant, selon les propos mêmes de Gunn, ce nouveau chapitre pourrait bien être autant une exploration du personnage de Lex Luthor qu’une histoire consacrée à Superman. L’auteur ne cache pas son admiration pour cet antagoniste fascinant, allant même jusqu’à avouer voir en lui une part de sa propre personnalité. « S’intéresser au cœur de Lex, comprendre comment il s’intègre dans cet univers… apprendre à le connaître comme un véritable être humain. » Cet angle prometteur laisse entrevoir un traitement inédit, voire une volonté d’humaniser celui que tant considèrent comme l’incarnation du mal.

L’ambition derrière le personnage

Interrogé sur ce qui nourrit sa fascination pour Luthor, Gunn n’élude rien des aspects sombres du personnage : « C’est vrai qu’il a toujours été dépeint comme maléfique… Mais il y a en lui quelque chose d’incroyablement héroïque. » Ce paradoxe intrigue : malgré sa soif de pouvoir et ses méthodes controversées, Lex reste humain, incapable de voler ou de rivaliser physiquement avec un Kryptonien. Ce positionnement quasi-underdog semble séduire le réalisateur, qui admire son ego inégalé et sa ténacité à vouloir défier plus fort que lui. Les mots sont forts : « C’est juste un homme, et j’adore ça. »

Voici quelques éléments qui devraient particulièrement attirer l’attention des fans :

L’histoire pourrait explorer le passé trouble et les motivations profondes de Lex.

L’introduction tant attendue de la célèbre Warsuit est déjà annoncée.

Nicholas Hoult, pressenti pour incarner Lex, tiendrait ainsi un rôle majeur face au retour remarqué de David Corenswet.

Avenir incertain, mais promesse d’audace narrative

Cette orientation scénaristique ambitieuse interroge autant qu’elle enthousiasme les fidèles du DCU. Faut-il voir en Lex Luthor un héros contrarié ? La question demeure ouverte, tant la frontière entre ombre et lumière semble se troubler sous la plume de James Gunn. Une chose est sûre : ce prochain opus promet bien plus qu’une simple suite, ouvrant la voie à une relecture profonde des antagonismes mythiques qui animent l’univers DC.