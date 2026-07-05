Pourquoi Carnival Row avait bien plus à offrir que ses 2 saisons

Arrêtée après seulement 18 épisodes, Carnival Row laisse l’impression d’un univers coupé en plein élan. Et ce n’est pas qu’une question de nostalgie.

En bref Carnival Row s’est arrêtée après seulement 18 épisodes

La pandémie a cassé son élan pendant quatre ans

Son univers restait largement sous-exploité

Deux saisons, 18 épisodes, puis rideau. Pour une série qui voulait raconter un monde entier, Carnival Row a eu un destin franchement trop court.

Créée par René Echevarria et Travis Beacham, la série mélangeait polar néo-noir, fantasy et politique dans une réalité victorienne alternative où la magie existe et où des créatures fantastiques circulent partout. Son centre de gravité, c’était The Burgue, une ville humaine sous tension, confrontée à l’arrivée massive de réfugiés mythiques chassés par la guerre. Sur le papier, on pouvait partir dans mille directions. À l’écran aussi, d’ailleurs.

Un monde pensé trop grand pour 18 épisodes

Ce qui frappait d’emblée, ce n’était pas juste l’intrigue criminelle. C’était l’épaisseur du décor. Carnival Row posait des continents, des espèces magiques, des siècles de conflits, puis n’avait jamais vraiment le temps d’y revenir.

La série avait aussi une vraie personnalité visuelle. Prime Video avait misé sur des effets pratiques et de grands décors physiques construits en République tchèque, avec un rendu bien plus tangible que pas mal de fantasy récentes noyées dans le numérique. Et au milieu de cette mécanique, le duo entre l’inspecteur humain Rycroft Philostrate, joué par Orlando Bloom, et la combattante fae Vignette Stonemoss, incarnée par Cara Delevingne, servait d’ancrage émotionnel solide.

Le vrai point de rupture, c’est le temps perdu

L’annulation ne tombe pas de nulle part. Après une première saison de huit épisodes diffusée fin 2019, la pandémie a stoppé net la machine. Le tournage à Prague a été suspendu en mars 2020, et la saison 2 n’est finalement arrivée que le 17 février 2023.

Quatre ans d’écart pour une création originale, c’est énorme. L’élan disparaît, la conversation aussi. Prime Video a fini par vendre ce retour comme le dernier chapitre, puis la série s’est arrêtée le 17 mars 2023. Résultat ? Une saison 2 transformée en conclusion accélérée.

Critiques froides, public plus fidèle

L’autre problème, c’est la réception critique. La première saison affichait 56% d’avis positifs chez les critiques sur Rotten Tomatoes. La seconde tombait à 41%.

Mais le tableau change côté public. Les spectateurs ont donné 87% à la saison 1, puis 70% à la saison 2, malgré un contexte de sortie chaotique. Ce décalage dit quelque chose d’assez simple, il y avait encore une base fidèle, et pas mal de curiosité autour de cet univers.

Une série imparfaite, mais loin d’avoir tout dit

Oui, la série avait des défauts. Oui, la deuxième saison a visiblement souffert de sa production interrompue. Mais elle gardait des pistes intéressantes, au-delà du simple mystère meurtrier.

La relation entre l’héritière humaine Imogen Spurnrose, jouée par Tamzin Merchant, et le faune fortuné Agreus Astrayon, interprété par David Gyasi, explorait avec finesse les préjugés économiques et l’hypocrisie sociale de The Burgue. Et l’univers ne faisait qu’effleurer des enjeux plus larges, entre l’empire militaire du Pact et la terre occupée de Tirnanoc. Quand une série investit autant dans ses créatures, ses langues et ses factions politiques, la laisser en plan ressemble moins à une fin qu’à un abandon. Les deux saisons restent disponibles sur Prime Video, et ça rappelle surtout une chose, certaines séries ont besoin de temps pour respirer.