Le réalisateur de Supergirl a dû minutieusement choisir l’unique juron autorisé sur le tournage

Lors du tournage de Supergirl, le réalisateur a dû faire preuve d’une grande prudence pour choisir le moment précis où inclure l’unique juron autorisé dans le film, une décision importante sur un plateau aux contraintes strictes.

Tl;dr Supergirl aura une tonalité plus audacieuse que Superman.

Un unique F-bomb soigneusement placé dans le film.

Sortie en salles prévue le 26 juin 2026.

Une Supergirl rugueuse et inédite s’apprête à débarquer

DC Studios entend bien bousculer ses codes avec « Supergirl », prochaine pièce maîtresse d’un univers cinématographique qui se veut, plus que jamais, pluriel. Si l’optimisme éclatant du récent « Superman » signé James Gunn reste dans toutes les mémoires, la cousine de l’Homme d’acier s’apprête à offrir un contraste saisissant sur grand écran. Réalisé par Craig Gillespie, ce nouvel opus délaisse la Terre pour une aventure spatiale où la tonalité s’annonce nettement plus acérée.

L’audace du langage dans un blockbuster PG-13

L’une des curiosités du film, révélée lors d’une visite de plateau, réside dans l’usage méticuleusement dosé d’un F-bomb. La vice-présidente de la production chez DC Studios, Chantal Nong Vo, n’a pas caché le plaisir de l’équipe à jouer avec les limites imposées par la classification PG-13 : « Is this her f**k? Is this her f**k? », plaisante-t-elle, soulignant la rareté accordée à ce type d’expressions. Selon les règles du MPAA, un seul juron de ce calibre est toléré sous peine de faire basculer le film en catégorie R. Ce choix scénaristique devient alors un véritable enjeu artistique autant qu’un clin d’œil aux spectateurs adultes.

Kara Zor-El : une héroïne moins policée que Superman

On ne peut passer sous silence la différence marquée entre la nouvelle Supergirl incarnée par Milly Alcock, et son cousin Superman (David Corenswet). Dès sa brève apparition dans « Superman », Kara Zor-El affichait déjà une personnalité plus brute. Les premières images et bandes-annonces confirment cette orientation : il faudra compter sur une héroïne qui n’hésite ni à transgresser ni à exprimer ses émotions sans filtre – y compris par le langage.

Pour mieux cerner cette diversité voulue par les dirigeants de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, il suffit d’observer leur programmation éclectique : après ce film galactique au ton tranchant, viendra « Clayface », plongée horrifique dans l’univers de Batman.

Casting étoilé et promesse d’aventure interstellaire

Au cœur du récit : une menace imprévue force Kara à s’allier avec un complice inattendu pour mener une quête spatiale entre vengeance et justice. Le casting réunit notamment :

Matthias Schoenaerts

Eve Ridley

David Krumholtz

Emily Beecham

L’ancien Aquaman Jason Momoa en Lobo, antagoniste majeur.

La sortie mondiale de « Supergirl » est programmée au 26 juin 2026, preuve que la galaxie DC entend continuer à surprendre tout en élargissant ses horizons narratifs.