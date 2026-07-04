Miles Morales dans le MCU, ces 5 acteurs à surveiller de près

Le sujet revient enfin chez Marvel. Entre le blocage avec Sony et l’âge des candidats, cinq jeunes acteurs se détachent pour incarner Miles Morales.

En bref Marvel relance indirectement la piste Miles Morales

Sony reste la grande variable du dossier

Cinq jeunes acteurs sortent du lot

Le sujet traîne depuis presque dix ans, et il revient d’un coup. Côté Marvel Studios, Tom Holland a expliqué vouloir transmettre le flambeau à un successeur, comme Robert Downey Jr. l’avait fait avec lui. Forcément, le nom de Miles Morales remonte tout de suite.

Pourquoi le dossier Miles Morales se réchauffe enfin

Ce retour n’arrive pas de nulle part. Dès Spider-Man: Homecoming, Donald Glover jouait Aaron Davis, l’oncle de Miles, avec une allusion assez nette à un neveu dans le quartier. Le clin d’œil était posé, puis plus rien.

Pendant ce temps, Miles Morales est devenu bien plus qu’une variante de Spider-Man. Créé en 2011 par Brian Michael Bendis et Sara Pichelli, le personnage a changé d’échelle avec Sony Pictures Animation. Spider-Man: Into the Spider-Verse a décroché l’Oscar du meilleur film d’animation en 2019, et Across the Spider-Verse a rapporté environ 635 millions d’euros (690,5 millions de dollars), devenant le plus gros succès animé du studio. Le troisième volet, Beyond the Spider-Verse, est calé à juin 2027.

Mais Kevin Feige a aussi calmé le jeu. Pour lui, un Miles live action reste compliqué à suivre parce que le personnage dépend de Sony.

Le premier choix évident n’en est plus vraiment un

Sur le papier, Shameik Moore semblait naturel. Il prête déjà sa voix à une version de Miles, celle de la Terre-42, et il a souvent dit vouloir l’incarner en prises de vues réelles.

Le problème, il est simple. Si Marvel veut un Miles encore au lycée, un acteur déjà dans la trentaine colle beaucoup moins. Et ça change toute la liste.

Trois profils jeunes qui cochent des cases différentes

Lonnie Chavis, né en 2007, a l’avantage le plus concret, le temps. Pour une trilogie, c’est précieux. Révélé dans This Is Us, où il a joué le jeune Randall Pearson pendant six saisons, il a ensuite porté The Water Man puis The Boy Behind the Door, un thriller où il tient une bonne partie du film avec très peu de dialogues. Pas mal pour jauger sa présence.

Jalyn Hall, lui, a déjà montré une vraie amplitude. Son rôle d’Emmett Till dans Till lui a valu un NAACP Image Award comme révélation au cinéma. En parallèle, il est installé dans All American depuis 2018, avec aussi des passages par Space Jam: A New Legacy et Fight Night: The Million Dollar Heist. Il peut porter de l’émotion sans perdre l’énergie plus légère qu’exige aussi Miles.

Chez Miles Brown, le point fort saute aux yeux, le corps. Huit ans dans Black-ish, 176 épisodes, plusieurs nominations aux NAACP Image Awards et une victoire chez les jeunes interprètes. Il a aussi un vrai bagage de danseur, jusqu’à se produire sous le nom de Baby Boogaloo, ce qui compte pour un Spider-Man très physique. Et il connaît déjà une grosse licence via la voix du jeune Ekko dans Arcane.

Les deux candidats les plus prêts pour le grand saut

Dallas Dupree Young arrive avec un profil très propre. Dans Cobra Kai, il a dû suivre un entraînement aux arts martiaux pour les scènes de combat, en citant Bruce Lee et Wesley Snipes comme références de travail. Il avait aussi mis un pied dans le blockbuster avec Ready Player One, avant même ses 18 ans.

Et puis il y a Jaden Michael. Né d’une mère dominicaine et d’un père afro-américain, il est celui dont le parcours personnel se rapproche le plus du bagage culturel de Miles Morales. Il a déjà porté Colin in Black et White, en transformant son corps pour jouer Colin Kaepernick à plusieurs âges, puis la série Harlan Coben’s Shelter. À 22 ans, il est le plus âgé de cette sélection, mais encore proche de l’âge qu’avait Tom Holland lors de son casting.

Résultat, le vrai verrou n’est peut-être même pas le casting. C’est l’accord entre Sony et Marvel. Le jour où il bouge, la transition entre Peter Parker et Miles Morales peut enfin cesser d’être une promesse.