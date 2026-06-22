Spider-Man : Tom Holland relance la piste Miles Morales au MCU

Une phrase de Tom Holland sur l’avenir de Spider-Man suffit à relancer une vieille attente : l’arrivée de Miles Morales dans le MCU, enfin.

Tom Holland évoque de nouveaux personnages

Les fans pensent à Miles Morales

Mais rien n’est confirmé côté Marvel

Le futur de Spider-Man au MCU est encore assez vide pour que la moindre phrase prenne des proportions énormes. C’est exactement ce qui vient de se passer avec Tom Holland, et ça dit quelque chose d’assez simple : les fans attendent toujours l’arrivée de Miles Morales.

Une phrase, et tout le fandom s’emballe

Sur le plateau de l’émission espagnole El Hormiguero, Tom Holland et Zendaya parlaient de Spider-Man: Brand New Day. La question était banale, presque promo, pourquoi le public devrait avoir envie de voir le film. Puis Holland a élargi le cadre et parlé de la suite de la franchise.

Il a expliqué, « Tout ce que je peux dire, c’est que l’avenir de Spider-Man est vraiment brillant et que nous avons prévu d’introduire de nouveaux personnages vraiment excitants. Comment vont-ils faire ça ? Nous ne le savons pas encore, mais c’est comme ça que ce sera et ce sera génial. »

Résultat ? Pour beaucoup, cette allusion aux nouveaux personnages ressemble déjà à un teasing.

Miles Morales, ou juste le fantasme du moment ?

Très vite, sur X, une partie des commentaires a fait le lien avec Miles Morales. L’un des messages résumait l’humeur du moment avec une formule sans détour : « Traduction : nous faisons venir Morales. »

Mais tout le monde n’est pas sur cette ligne. Certains fans demandent au contraire que le Peter Parker du MCU continue d’exister seul un moment, sans être poussé trop vite dans un rôle de mentor. Et d’autres imaginent des pistes beaucoup plus classiques, avec un film qui pourrait plutôt faire de la place à une version symbiote de Spider-Man, à Scorpion, à Venom ou à Mister Negative.

Bref, la phrase de Holland n’annonce rien de précis. Elle agit surtout comme un écran blanc sur lequel chacun projette son propre film.

Ce qui rend l’idée crédible, et ce qui la bloque encore

L’hypothèse Miles Morales paraît un peu moins lointaine qu’il y a un an. La source rappelle qu’il reste encore un film d’animation Spider-Verse, mais que sa fin tomberait avant Avengers: Secret Wars, ce qui pourrait servir de passerelle.

Le problème, c’est Sony. Et il est quand même massif. Si la plupart des personnages dérivés de l’univers Spider-Man ont déçu, à l’exception de Venom, alors Miles peut justement représenter l’un des derniers actifs vraiment précieux du studio. Dans ce contexte, laisser plus de contrôle à Marvel n’a rien d’évident.

Le MCU a encore beaucoup à faire avec Peter Parker

On oublie vite à quel point le terrain reste vaste autour de Peter Parker. Harry Osborn n’a toujours pas débarqué, alors même que la relation avec Ned, brouillée par No Way Home, pourrait prendre une autre couleur avec cette arrivée.

Et côté adversaires, le réservoir est loin d’être vide. Doctor Octopus, Kraven the Hunter, Sandman ou Green Goblin restent absents de cette continuité. Sans parler de Mister Negative, devenu très identifié grâce aux jeux vidéo, ou de Morlun, qui pourrait porter un événement beaucoup plus large autour du Spider-Verse.

Donc oui, Miles Morales dans le MCU, c’est séduisant. Mais la vraie question, à moyen terme, c’est peut-être moins son arrivée que le tempo choisi par Marvel : accélérer tout de suite, ou laisser enfin respirer le Spider-Man de Tom Holland.