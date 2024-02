Spider-Man : le film Miles Morales en live-action se confirme

Miles Morales sera la star d'un film en prise de vue réelle après la sortie de deux nouveaux longs métrages dédiés à Spider-Man.

Tl;dr Le film en live-action de Miles Morales est en préparation chez Sony Pictures Entertainment .

La productrice Amy Pascal a donné une mise à jour cryptique sur le film.

Chris Miller a clarifié que deux autres films devront être réalisés avant celui de Miles Morales.

L’univers dans lequel se déroulera le film de Miles Morales reste incertain.

Le Spider-Verse de Sony s’agrandit

Sony Pictures Entertainment prépare activement l’arrivée de Miles Morales, l’alter-ego de Spider-Man, dans le monde du live-action. La nouvelle a été confirmée par Amy Pascal, ancienne responsable de SPE et productrice principale des films Spider-Man.

Un calendrier mystérieux

Interrogée par Variety sur l’avancement du projet, Amy Pascal a laissé planer le mystère. Ses propos ont créé un vent de spéculations sur les réseaux :

Un jour. Pas avant que nous ayons réalisé deux autres films. Un jour. Nous sommes très heureux de faire les films animés Spider-Verse.

Clarifications et hypothèses

Chris Miller, impliqué dans les films Spider-Verse depuis leur commencement, a tenu à apporter des précisions. Les deux films mentionnés par Pascal seraient “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse et le film live-action de Tom Holland”, qui serait en fait le quatrième film Spider-Man entre Marvel Studios et Sony Pictures Entertainment.

Un univers à définir

La question de l’univers dans lequel évoluera Miles Morales reste en suspens. Les films Spider-Verse ont prouvé que Miles a son propre public, dédié à suivre son histoire sur grand écran. L’univers cinématographique Marvel n’est pas nécessaire à son succès. Il se pourrait donc que le film de Miles Morales soit situé dans son propre univers, indépendant du MCU.