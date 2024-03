Tout savoir sur The Rising Tide, la deuxième extension de Final Fantasy 16

L'éditeur japonais Square Enix fait le point sur la date de sortie, le prix et le contenu de la deuxième extension de Final Fantasy 16, à savoir The Rising Tide.

Tl;dr The Rising Tide sortira le 18 avril 2024 sur PS5.

La deuxième extension de Final Fantasy 16 coûtera 19,99 euros.

Elle comprend une expansion significative de l’histoire et plusieurs heures de gameplay supplémentaires.

Elle révèle de nouveaux secrets et ajoute une nouvelle région à la carte de Final Fantasy 16.

The Rising Tide : la deuxième extension de Final Fantasy 16 arrive bientôt

Prévue pour le 18 avril 2024 exclusivement sur la PS5 de Sony, l’extension The Rising Tide emmènera les protagonistes de FF16 dans une nouvelle région de Valisthea, à la recherche de l’Eikon perdu Leviathan, et sans doute de quelques secrets antiques.

L’annonce de la date de sortie de The Rising Tide a été faite lors d’un panel à la PAX East, en présence du game director, Naoki Yoshida, du responsable de l’extension, Takeo Kujiraoka, et du directeur de la localisation, Michael-Christopher Koji Fox. En plus de l’extension, les invités ont également évoqué une éventuelle sortie sur PC de FF16, une idée que les développeurs avaient déjà suggérée par le passé

La fin de Final Fantasy 16 avec The Rising Tide

The Rising Tide, la deuxième extension de Final Fantasy 16, ajoute plusieurs chapitres à l’histoire principale ainsi que plusieurs heures de gameplay supplémentaires et une nouvelle région à la carte. Elle entraîne Clive dans les confins nord de Mysidia, une région épargnée par le Fléau qui a propagé la famine et la désolation dans le reste du continent.

La mystérieuse Mysidia

Mysidia abrite une communauté isolée de Porteurs, capables d’utiliser la magie sans l’aide de cristaux. Le passé sombre de cette communauté est suggéré dans la bande-annonce de The Rising Tide. Ils ont créé leur propre Cristal-mère, donnant naissance probablement à l’Eikon Leviathan. Cependant, la création de ce Cristal-mère a requis le sacrifice d’un enfant inconnu, qui serait peut-être devenu le Dominant de Leviathan.

Leviathan, le nouvel Eikon de Final Fantasy 16

The Rising Tide introduira un nouvel Eikon à FF16 : Leviathan le Perdu. Il utilise des attaques élémentaires d’eau et des compétences basées sur le timing. Cela signifie un nouveau style de jeu pour Clive, l’interrupteur d’Eikon étant central au combat de FF16. Cela signifie de nouveaux combos, de nouvelles façons de gagner des points de Battle Rating, et une toute nouvelle section de l’arbre de compétences.