Echoes of the Fallen et The Rising Tide, deux extensions pour Final Fantasy 16 sur PS5

Lors des Game Awards 2023, deux extensions pour Final Fantasy 16 ont été dévoilées par l'éditeur japonais Square Enix.

Tl;dr Square Enix a dévoilé deux extensions pour Final Fantasy 16 aux Game Awards 2023.

Les extensions de Final Fantasy 16 sont exclusifs à la PS5.

Echoes of the Fallen est disponible dès maintenant, tandis que The Rising Tide sortira au printemps 2024.

Elles vont enrichir l’histoire du jeu.

Final Fantasy 16 s’ouvre à de nouveaux horizons

Les fans de Final Fantasy 16 ont de quoi se réjouir. En effet, l’action-RPG de l’éditeur japonais Square Enix se dote de deux extensions, à savoir Echoes of the Fallen et The Rising Tide. Ces nouveautés, dévoilées lors des Game Awards 2023, promettent d’enrichir l’univers déjà dense de FF16.

Des DLC attendus pour FF16

Malgré le succès fulgurant de Final Fantasy 16 depuis sa sortie en juin 2023, certains joueurs ont déploré des manques dans l’histoire. Les deux extensions annoncées semblent apporter des réponses. La première, Echoes of the Fallen, est déjà disponible tandis que The Rising Tide est prévue pour le printemps 2024.

Il est à noter que ces extensions sont, pour l’instant, exclusives à la PS5. Quant à la version PC de FF16, elle est toujours en cours de développement et aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

L’histoire de FF16 s’étoffe

Echoes of the Fallen mène les joueurs dans une quête autour de mystérieux cristaux noirs. L’enquête conduit à la découverte de secrets anciens sur la Guerre Magitek dans les ruines de Sagespire. Le second DLC, The Rising Tide, semble quant à lui se concentrer sur une intrigue autour de l’Eikon Leviathan, une déité élémentaire de l’eau absente du jeu original.

Si le prix de Echoes of the Fallen est fixé à 9,99 euros, celui de The Rising Tide reste à déterminer. Les deux extensions peuvent néanmoins être achetées ensemble dans le Pass d’Expansion de Final Fantasy 16 pour 24,99 euros.

Bonus et surprises

L’achat des extensions donne également accès à plusieurs bonus, dont l’emblématique épée de Cloud Strife, la Buster Sword de FF7, ainsi que de nouvelles armes, accessoires, boss et zones de jeu. Manifestement, l’aventure Final Fantasy 16 est loin d’être terminée.