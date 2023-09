Final Fantasy 16 : une version PC et deux DLC sont en préparation

L'éditeur japonais Square Enix annonce le développement de deux DLC et d'une version PC pour Final Fantasy 16.

Durant la PAX West 2023 à Seattle (USA), le producteur Naoki Yoshida a fait savoir que le lore de Final Fantasy 16 allait s’étendre d’ici les prochains mois par le biais de deux contenus additionnels sur PS5 :

Notre communauté nous a fait part d’un grand nombre d’opinions et de réactions pour améliorer FF16. Mais l’une des choses qui est ressortie le plus fortement est que les joueurs voulaient en savoir plus sur l’histoire de Valisthea et passer plus de temps avec ses habitants. Pour y répondre, l’équipe de développement a commencé à travailler sur deux contenus téléchargeables payants.

⚠️ The following trailer contains minor story spoilers for Final Fantasy XVI.

We treasure every single one of you who has played #FF16. As thanks we're releasing a free update later today – watch the video to find out more! pic.twitter.com/W2C9XLFjs5

