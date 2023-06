Final Fantasy 16 : une démo avant la sortie sur PS5

Alors que Final Fantasy 16 sera disponible dans un peu moins de deux semaines en exclusivité sur PS5, l'éditeur japonais Square Enix lance une démo pour permettre aux joueurs de commencer à se rendre à Valisthéa, la terre des Cristaux-mères.

En développement depuis plus de trois ans au sein de Square Enix, Final Fantasy 16 entraîne les joueurs dans un monde de fantasy crépusculaire plongé dans un conflit par les puissants Primordiaux et les Émissaires qui canalisent leurs pouvoirs. Le personnage Clive Rosfield est la pièce maitresse de ce nouvel épisode où sa quête de justice face à un destin cruel va lui faire découvrir une vérité surprenante.

The moment you've all been waiting for. #FF16

Start Final Fantasy XVI today with the free demo and transfer your save data to the full game from launch on June 22nd: https://t.co/CgLtkfLMhS pic.twitter.com/fbHo45AkMp

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) June 12, 2023