Final Fantasy 16 : le partenaire officiel des téléviseurs BRAVIA XR et des moniteurs gaming INZONE

Les téléviseurs BRAVIA XR et les moniteurs gaming INZONE de Sony vont parfaitement exploiter les qualités techniques et graphiques de Final Fantasy 16 sur PS5.

Équipés du Processeur Cognitif XR, les téléviseurs BRAVIA XR de Sony sont conçus pour offrir une expérience de jeu ultime avec la PS5 et proposent une image ainsi qu’un son inégalés qui plongent les joueurs au cœur de l’action du jeu, mais également des paramètres spécifiques pour Final Fantasy 16 via le nouveau Game Menu et d’autres fonctionnalités mises à jour, notamment :

Auto HDR Tone Mapping : Optimise instantanément les paramètres HDR lors de la configuration initiale de la PS5

Auto Genre Picture Mode : Passe automatiquement en Game Mode lorsque la console fonctionne afin de minimiser le décalage et de maximiser la réactivité, et repasse en mode standard lorsque la console est utilisée pour regarder des films, ce qui permet d’optimiser la qualité de l’image

Cognitive Processor XR avec XR Clear Image : Analyse et recrée le contenu à travers une lentille humaine, assurant aux joueurs d’entendre et de voir le monde de FFXVI comme s’ils y étaient vraiment

Game Menu : Les joueurs peuvent adapter leurs paramètres à leurs préférences, comme activer ou désactiver le VRR ou la réduction du flou de mouvement, grâce à un accès rapide. Les utilisateurs peuvent également augmenter la luminosité dans les zones sombres afin de repérer facilement les objets et les adversaires grâce au Black Equalizer et viser les adversaires à l’aide de six types de réticules, afin de ne manquer aucun détail, même dans les coins les plus sombres de l’univers du jeu. Les toutes nouvelles fonctions de redimensionnement de l’écran et les options multi-vues permettent de regarder des démonstrations et de jouer à des jeux comme FFXVI côte à côte

HDMI 2.1 : Permet aux joueurs d’atteindre des performances élevées grâce à des fonctions telles que 4K/120, VRR et ALLM

La meilleure expérience vidéoludique pour Final Fantasy 16 avec les produits électroniques de Sony

En plus des téléviseurs BRAVIA XR, les moniteurs gaming INZONE M9 de Sony offrent des fonctionnalités clés pour Final Fantasy 16 de l’éditeur japonais Square Enix telles que la résolution 4K et la gradation locale Full Array qui garantissent des détails cristallins et une optimisation de la lumière pour repérer les rivaux et découvrir les objets avec plus de clarté.

Final Fantasy 16 sortira en exclusivité sur PS5 à partir du 22 juin prochain. Au début de l’histoire, Clive Rosfield, quinze ans, est le garde du corps de Joshua Rosfield pendant une période d’agitation croissante à Valisthea. Bien que Clive ne soit pas l’Émissaire de Phénix, Joshua partage avec lui le pouvoir de Phénix. Après une attaque tragique du Duché, Ifrit se manifeste dans le chaos qui s’ensuit. Afin de trouver un but à sa vie, Clive devient le Premier Bouclier de Rosaria, chargé de protéger Joshua et béni par le Phénix, permettant à Clive d’utiliser une partie de ses flammes. Des événements tragiques impliquant le Primordial des ténèbres, Ifrit, amènent Clive à se lancer dans une quête de vengeance.