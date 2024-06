Spider-Man: Beyond the Spider-Verse va relancer Ezekiel Sims après l’échec de Madame Web

Miles Morales devrait faire la rencontre du personnage Ezekiel Sims dans le film d'animation Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Tl;dr Le personnage d’Ezekiel Sims a été mal représenté dans Madame Web.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse pourrait redorer l’image du personnage.

Ezekiel Sims pourrait devenir un mentor clé pour Miles Morales.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse pourrait réintroduire l’aspect compassionnel du personnage absent dans Madame Web.

Un rebondissement pour Ezekiel Sims grâce à Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Le rôle du vilain Spider-Man, Ezekiel Sims, a été malmené en 2024 dans le film Madame Web de Sony. Cependant, le prochain Spider-Man: Beyond the Spider-Verse pourrait lui donner une nouvelle chance d’éblouir le public. Comparé aux films d’action en direct Marvel de Sony, la franchise animée Spider-Verse de Sony a connu un succès phénoménal.

Un personnage complexe mal utilisé

Le film Madame Web comprenait des personnages liés à Spider-Man tirés des comics Marvel, mais aucun d’eux n’a été véritablement mis en valeur. Parmi eux, le personnage d’Ezekiel Sims, interprété par Tahar Rahim, a été un antagoniste peu convaincant face à Cassandra Webb de Dakota Johnson. Pourtant, le personnage d’Ezekiel Sims est complexe et nuancé dans les bandes dessinées.

Une opportunité de rédemption pour Ezekiel Sims

Une rédemption pour ce personnage intéressant est possible grâce à la prochaine intrigue de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Ezekiel Sims pourrait devenir un mentor solide pour Miles Morales dans sa lutte contre le terrifiant Spot. En tant qu’acteur clé dans les intrigues de Spider-Verse des Marvel Comics, Ezekiel Sims serait un fantastique ajout à Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Un rôle plus fidèle aux comics

Plusieurs versions différentes d’Ezekiel Sims ont été introduites en tant qu’alliés et mentors de leurs respectifs Peter Parkers lors de l’événement Spider-Verse de Marvel Comics en 2014. Ezekiel Sims mérite cette adaptation plus fidèle dans Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. En effet, il a rarement été vu comme un méchant pur et dur comme il l’a été dans Madame Web.