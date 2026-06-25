DCU : James Gunn a déjà rencontré Paramount pour parler avenir

Le futur du DCU ne se joue plus seulement chez Warner. Le patron de Paramount-Skydance a déjà vu James Gunn et Peter Safran pour parler de la suite.

Paramount-Skydance a déjà rencontré DC Studios

Le futur du DCU est en discussion

Les prochains succès vont peser lourd

Le futur du DCU n’attend pas la fin des signatures. Alors que le rapprochement entre Warner Bros. Discovery et Paramount-Skydance doit rebattre pas mal de cartes dans l’industrie, David Ellison a déjà rencontré James Gunn et Peter Safran pour parler de la suite de l’univers DC.

Le nouveau patron est déjà dans la boucle

L’info vient du producteur exécutif Lars P. Winther, aperçu cette semaine à l’avant-première mondiale de Supergirl. Auprès de THR, il a confirmé que le patron de Paramount-Skydance s’est déjà déplacé jusqu’à Trilith Studios, là où les films réalisés par James Gunn sont tournés.

Lars P. Winther a même détaillé la visite avec cette phrase, traduite littéralement : « Il est déjà venu à Trilith Studios. C’est là que nous tournons tous les films que James réalise. Il est venu à Atlanta, nous lui avons tout montré, et nous avons des discussions avec lui. »

Une machine DC à peine relancée

Ce qui rend la séquence intéressante, c’est le timing. DC Studios commence juste à retrouver une trajectoire lisible, portée par le redémarrage réussi de Superman. Derrière, l’extension du plan est déjà posée avec Supergirl, Clayface, le film Man of Tomorrow et la série Lanterns pour HBO.

Dans le même échange, Lars P. Winther a décrit une feuille de route centrée sur l’arc de la famille Superman, avec David Corenswet et Milly Alcock comme figures importantes. Autrement dit, la vision Gunn-Safran existe bel et bien. Et elle avance.

Le vrai sujet, c’est la marge de manœuvre

Mais une fusion ne laisse jamais les plans totalement intacts. Au début, le nouveau décideur peut adopter une posture assez discrète, presque mains dans les poches. Puis la logique industrielle reprend ses droits, et la main finit par arriver sur le volant.

C’est là que tout se joue pour DC Studios. Les discussions avec David Ellison ne veulent pas dire que la stratégie change tout de suite. Elles montrent en revanche que l’avenir de DC ne dépend déjà plus seulement de Warner.

Pourquoi les fans ont un goût de déjà-vu

Pour les fans, la scène a quelque chose de familier, et pas dans le bon sens. La branche cinéma et télé de DC traîne une réputation de chantier sans fin, entre projets lancés puis stoppés, univers refondus, reboots et corrections de trajectoire.

La source rappelle au passage Justice League: Mortal de George Miller dans les années 2000, l’ère DCEU associée à Zack Snyder, puis les allers-retours autour du DC de James Gunn. Résultat, les performances de Supergirl et de Clayface, comme l’accueil réservé à Lanterns, comptent soudain encore plus. Pas de quoi paniquer, clairement. Mais dans ce genre de dossier, l’histoire pèse lourd, et elle dira vite si cette relance a enfin le temps d’aller au bout.