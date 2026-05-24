Dutton Ranch, le spin-off de Yellowstone, semble préparer une rencontre avec Landman

Le nouveau spin-off centré sur le Dutton Ranch de la série Yellowstone semble préparer le terrain pour une possible rencontre avec Landman, laissant présager une intrigue commune entre les deux univers de Taylor Sheridan.

Tl;dr « Dutton Ranch » suggère un crossover avec « Landman ».

La série conserve la tonalité de l’univers Sheridan .

. Unification du « Sheridan-verse » envisagée par les fans.

Quand le Texas réunit Beth Dutton et Rip Wheeler

Dès ses premiers épisodes, Dutton Ranch s’est imposée comme la plus prometteuse des déclinaisons de l’univers Yellowstone. Après un lancement remarqué le 15 mai 2026, la série fait déjà parler d’elle. Mais c’est son troisième épisode qui retient aujourd’hui l’attention : on y devine en filigrane une possible jonction avec Landman, la saga pétrolière de Taylor Sheridan, elle aussi saluée pour sa force dramatique.

L’arrivée de Beth Dutton et Rip Wheeler sur le sol texan bouleverse la dynamique. L’intrigue mêle habilement affaires urbaines et vie au ranch, orchestrant une confrontation entre le luxe des hôtels à Dallas et les réalités du bétail. Ce jeu d’allers-retours rappelle sans détour l’essence même de Landman, où les tractations pétrolières côtoient le quotidien âpre des ouvriers.

Landman : le nouveau socle de l’empire Sheridan ?

Depuis 2024, Landman, mené par un impressionnant Billy Bob Thornton, a su séduire un public en quête de successeur à Yellowstone. L’histoire suit Tommy Norris, qui sillonne Dallas pour monter sa propre société pétrolière, mais aussi… d’élevage ! Une coïncidence frappante, puisque dans Dutton Ranch, Beth manœuvre justement pour imposer leur viande dans un palace local. Voilà qui fait naître des ponts narratifs inattendus entre les deux séries.

Pour ceux qui n’auraient pas encore plongé dans cet univers texan, difficile de ne pas voir dans ce troisième épisode une invitation déguisée à découvrir Landman. Les fans retrouveront ce contraste savoureux entre la rudesse du terrain et la sophistication citadine, signature indiscutable de l’auteur.

L’unification du Sheridan-verse en ligne de mire ?

On ne compte plus les projets signés Taylor Sheridan. Et si chacun porte sa griffe – rythme soutenu, dialogues acérés, tension permanente –, beaucoup rêvent désormais d’un grand rapprochement entre ces mondes parallèles. Le passage de témoin à un nouveau showrunner sur Dutton Ranch, malgré le départ précipité de Chad Feehan, n’a rien ôté à cette cohérence globale. La parenté scénaristique avec Landman saute aux yeux.

Des rumeurs persistantes évoquent même un futur crossover. Pourtant, l’utilisation récurrente des mêmes acteurs pose quelques énigmes de continuité – on pense notamment à Michelle Randolph qui navigue déjà entre deux rôles majeurs dans cet univers étendu.

Voici donc ce qu’attendent nombre d’aficionados :

Crossover officiel : croiser enfin Rip et Tommy Norris sur écran.

croiser enfin Rip et Tommy Norris sur écran. Narration partagée : mêler intrigues pétrolières et luttes agricoles.

mêler intrigues pétrolières et luttes agricoles. Cohérence stylistique : conserver la patte « Sheridan » sans jamais tomber dans la redite.

L’avenir : fusion ou indépendance ?

Alors que certains murmurent déjà sur une possible fusion orchestrée par Sheridan, d’autres s’interrogent : a-t-on vraiment besoin d’un grand métavers télévisuel ? Après tout, chaque série excelle lorsqu’elle prend son envol. Mais avouons-le : voir Rip prêter main-forte à Tommy face au cartel incarné par Andy Garcia… voilà un spectacle que beaucoup ne sauraient bouder.