Après 20 ans d’attente, One Piece offre une réunion mémorable dans un épisode d’anthologie

Après deux décennies d’attente, One Piece vient de réunir des personnages emblématiques, offrant ainsi un moment fort qui marque les esprits. Cet épisode exceptionnel suscite déjà l’enthousiasme des fans et se distingue comme une référence majeure de l’année animée.

Tl;dr Réunion bouleversante entre Nico Robin et Saul .

et . Rétrospective sur le passé douloureux de Robin .

. L’anime touche un sommet émotionnel rare.

Un retour attendu : Robin et Saul, des retrouvailles historiques

En 2026, l’anime One Piece signe un épisode qui restera dans les mémoires. Avec « I Want You to Praise Me — The Reunion of Robin and Saul », le studio Toei Animation offre aux fans ce qu’ils espéraient depuis près de vingt ans : la réunion poignante entre Nico Robin et le géant au grand cœur, Jaguar D. Saul. L’attente était immense depuis la révélation du retour de Saul à Elbaph, terre des géants, alors que tout portait à croire qu’il avait péri lors du massacre d’Ohara. La mise en scène joue habilement avec les souvenirs du passé, en multipliant les clins d’œil à leur première rencontre : même plage, mêmes tentatives d’humour maladroit de la part de Saul — qui, encore une fois, ne parvient pas à effrayer Robin.

Le poids d’un passé insoutenable

Difficile de rester insensible face à la trajectoire de Nico Robin. Rescapée d’un génocide orchestré par le Gouvernement Mondial, elle a traversé l’enfance pourchassée et isolée, porteuse d’un fardeau impossible. Des flashbacks puissants rappellent ses années d’errance et même cet instant dramatique où la jeune fille, au bord du précipice, remet en question le sens même de sa survie. Ce n’est pas tous les jours qu’une série aussi populaire ose aborder frontalement des thèmes comme la tentative de suicide chez l’enfant… Et pourtant, c’est là toute la force de l’œuvre d’Eiichiro Oda, qui n’élude ni la noirceur ni la résilience.

L’émotion comme moteur narratif

Ce nouvel épisode ne se contente pas d’une simple réunion. Il s’appuie sur une animation minutieuse : regards retenus, sourires en coin, gestes hésitants… Chaque expression trahit vingt années de douleur et de courage. La scène clé ? Lorsque Robin demande à Saul de la féliciter simplement d’avoir survécu — moment suspendu où la force tranquille laisse place aux sanglots. Impossible pour les membres des Mugiwara, spectateurs tout autant que nous, de contenir leur émotion.

Voici quelques éléments qui expliquent pourquoi cette séquence marque autant :

L’ancrage dans deux décennies d’évolution du personnage.

L’importance symbolique du soutien retrouvé après tant d’épreuves.

L’affirmation éclatante du droit au bonheur malgré un passé tragique.

L’héritage touchant d’un shônen pas comme les autres

Cet épisode consacre ce qui fait la particularité de One Piece. Derrière ses excentricités visuelles et ses aventures rocambolesques se cache une humanité profonde. Rarement un arc flashback n’aura aussi bien servi une histoire collective et intime à la fois. En refermant ce chapitre sur une chanson émouvante et des images retraçant tout le chemin parcouru par Robin auprès des siens, l’anime réaffirme sa capacité unique à toucher le cœur – celui des personnages comme celui du public.