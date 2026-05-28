X-Men ’97 : Apocalypse s’impose comme la grande menace de la saison 2

La deuxième saison de X-Men '97 s’annonce mouvementée, alors qu’un nouveau trailer révèle l’arrivée d’Apocalypse. Ce redoutable ennemi surgit alors que les mutants traversent déjà une période particulièrement difficile.

Tl;dr La saison 2 de X-Men ’97 se dévoile avec un premier trailer très attendu, après le succès critique de la première saison en 2024 malgré des coulisses agitées.

Les X-Men sont dispersés à travers différentes époques, certains dans le futur lointain et d’autres dans l’Égypte ancienne, tandis que leur sort global reste incertain.

L’intrigue met en avant Apocalypse comme menace centrale, avec un conflit temporel majeur qui pourrait expliquer la disparition des mutants et leur retour vers les années 1990.

Un retour attendu pour les mutants

L’attente aura été longue, mais les fans peuvent désormais découvrir les premières images de la deuxième saison de la série animée X-Men ’97, grâce à la sortie d’un tout nouveau trailer. Après une première salve d’épisodes en 2024, qui avait surpris autant par la qualité de son animation que par la maturité de son écriture, l’enjeu est désormais élevé pour ce second volet. Malgré le licenciement du créateur Beau DeMayo juste avant la diffusion initiale, la série s’est imposée comme l’un des projets les plus salués de Marvel Studios. Il faut dire que X-Men ’97 avait réussi à séduire jusque chez les sceptiques, ce qui n’était pas gagné d’avance.

X-Men dispersés dans le temps

Le final de la première saison n’avait laissé personne indifférent : après avoir évité une catastrophe majeure avec l’astéroïde M, une grande partie des X-Men a disparu. Tandis que Cyclops et Jean Grey se retrouvent projetés plusieurs millénaires dans le futur, d’autres membres emblématiques tels que Professor X, Magneto, Rogue, Nightcrawler et Beast atterrissent dans l’Égypte ancienne. Et puis il y a ceux dont le sort restait incertain – notamment Storm, Wolverine, et Morph. Le trailer révèle néanmoins que Storm combat un T-Rex, suggérant soit un retour in extremis, soit une halte musclée au cœur du fameux Savage Land.

L’ombre menaçante d’Apocalypse

Au centre des enjeux se trouve désormais un adversaire redouté : Apocalypse. Déjà évoqué dans les dernières minutes de la première saison, ce mutant originel, connu autrefois sous le nom d’En Sabah Nur, prône une idéologie radicale où seuls les plus forts méritent de survivre. Ce personnage emblématique ne fait ainsi qu’accentuer la tension dramatique : dans le trailer, on comprend vite que le conflit s’étendra à travers passé, présent et futur. On y croise notamment Professor X et ses compagnons aux côtés d’En Sabah Nur avant sa métamorphose en Apocalypse, tandis qu’un avenir dystopique attend Cyclops et Jean Grey, sous le joug du mutant éternel.

Bataille temporelle et espoirs contrariés ?

Une question flotte déjà parmi les fans : Apocalypse serait-il responsable de cette dispersion temporelle ? Un indice glissé dans le trailer, où Bishop affirme qu’il « doivent ramener les X-Men dans les années 1990 », laisse entendre que l’affrontement sera aussi complexe que haletant. Difficile donc de ne pas attendre cette saison 2 avec impatience : elle devra prouver que la réussite initiale n’était pas un simple coup d’essai, mais bien l’ancrage définitif des mutants dans l’univers animé contemporain.