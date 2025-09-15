Vendredi réserve une belle surprise aux fans impatients des films Batman prévus pour 2027

Dès ce vendredi, les amateurs des films Batman impatients pour la sortie prévue en 2027 auront de quoi se réjouir, une actualité marquante concernant l’univers cinématographique du célèbre justicier étant attendue cette semaine.

Tl;dr Deux grands films DC prévus pour 2027.

Aztec Batman sort en salles ce vendredi.

sort en salles ce vendredi. Nouvelle version animée : Batman à l’époque aztèque.

Une année décisive pour les super-héros DC

À l’horizon 2027, les amateurs de DC Comics peuvent déjà marquer leur calendrier. Tandis que la tension monte autour de la sortie conjointe de deux poids lourds, un rendez-vous inattendu s’impose dès cette semaine dans les salles obscures. Mais avant d’aborder ces blockbusters très attendus, attardons-nous sur un projet aussi singulier qu’audacieux qui fait parler de lui bien plus tôt que prévu.

L’univers Batman revisité : cap sur l’Empire aztèque

Ce vendredi, le public découvrira Aztec Batman : Clash of Empires, un long-métrage d’animation qui s’aventure loin des sentiers battus du mythe du Chevalier noir. Réalisé par HBO Max, ce film propose une relecture saisissante : et si le justicier masqué avait vu le jour au cœur de la Mésoamérique du XVIe siècle ? Le personnage central, Yohualli Coatl, fils du chef d’un clan aztèque, partage bien des traits avec le célèbre Bruce Wayne. Pourtant, c’est face aux conquistadors espagnols menés par Hernán Cortés qu’il forge sa légende.

Après avoir été témoin du meurtre brutal de son père pour avoir défié les envahisseurs, Yohualli se jure de venger cet affront et de libérer son peuple. Pour se préparer à affronter une telle adversité, il trouve refuge auprès d’un mentor dans le temple dédié au dieu chauve-souris Tzinacan. Il y perfectionne ses armes et apprend à incarner la terreur grâce à la puissance du symbole du Bat God – clin d’œil évident à l’aura intimidante de la figure originale.

Des alliés et ennemis familiers… mais transformés

Dans ce décor éclatant et brutal, certains visages connus prennent des formes inattendues :

Catwoman , rebaptisée « Jaguar Woman » ;

, rebaptisée « Jaguar Woman » ; The Joker , devenu prêtre sanguinaire aux côtés des conquistadors ;

, devenu prêtre sanguinaire aux côtés des conquistadors ; Forest Ivy , mystérieuse et ensorcelante ;

, mystérieuse et ensorcelante ; Cortés lui-même endossant le rôle d’un « Two-Face » marqué par la guerre.

À travers ces variations, l’essence même des héros et vilains reste reconnaissable, tout en s’intégrant harmonieusement à cette fresque mésoaméricaine.

L’avenir du DCU s’accélère… et se diversifie

Si l’on se projette plus loin, difficile d’ignorer l’annonce fracassante faite cette semaine par James Gunn. La suite directe de « Superman: Man of Tomorrow » a officiellement obtenu sa date de sortie au 9 juillet 2027. Plus tard dans l’année suivra « The Batman Part II », attendu pour le 1ᵉʳ octobre. Deux mastodontes donc – mais dès maintenant, c’est la créativité et le souffle nouveau d’Aztec Batman: Clash of Empires qui donnent le ton à une franchise plus vivante que jamais.