Le nouveau Batman du DCU s’éloigne d’un choix controversé fait par Zack Snyder

Le nouveau Batman du DCU s’éloignera d’un choix controversé fait par Zack Snyder dans ses adaptations précédentes. Les premiers éléments indiquent que la franchise optera pour une approche différente afin de satisfaire les attentes des fans.

Tl;dr Le Batman du DCU respectera la règle du « no-kill ».

Peacemaker confirme ce retour aux sources dans la série.

Ben Affleck incarnait un Batman controversé et meurtrier.

Un héritage controversé pour Batman

Depuis l’arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, la question du positionnement de certains personnages iconiques se pose à nouveau. Le cas de Batman, en particulier, suscite toujours autant de débats parmi les fans et observateurs. L’incarnation portée par Ben Affleck dans le cadre du défunt DCEU avait choqué par sa violence affichée, tranchant radicalement avec l’image classique du justicier de Gotham. Nombreux sont ceux qui n’ont jamais digéré cette version sombre, brutale, où tuer devenait presque banal – une tendance illustrée dès Batman v Superman: Dawn of Justice, où le Chevalier Noir n’hésite pas à éliminer ou marquer ses adversaires.

Peacemaker fait évoluer le canon DCU

Pourtant, il semblerait que la transition vers le nouveau DC Universe (DCU) vienne corriger ce tir. Les projets récents signés Gunn, dont la série à succès Peacemaker, ont été « grandfathered » dans cette nouvelle continuité. Autrement dit, leur contenu reste officiellement canon, sauf mention expresse du contraire. Cette flexibilité donne à Gunn et Safran toute latitude pour préserver ce qui fonctionne… ou gommer les éléments plus polémiques.

L’un des indices les plus subtils, mais lourds de conséquences réside d’ailleurs dans une simple réplique de la première saison de Peacemaker. Au détour d’une tirade irrévérencieuse, Christopher Smith s’en prend à Batman pour son refus catégorique de tuer. Un clin d’œil appuyé aux fondements historiques du personnage, mais aussi une mise au point sur l’orientation future du justicier sous l’ère DCU.

L’évolution du Chevalier Noir : retour aux fondamentaux

Il faut dire que le contraste est frappant avec les adaptations précédentes. Si certains films antérieurs – on pense à Michael Keaton dans Batman Returns, par exemple – avaient pris quelques libertés, c’est bien le DCEU qui a franchi un seuil en transformant Batman en véritable exécuteur. Ce choix scénaristique a suscité un malaise durable chez beaucoup de spectateurs, y compris parmi les inconditionnels du héros.

La nouvelle direction voulue par Gunn semble privilégier une approche fidèle à l’essence même du personnage : celle d’un homme marqué par la tragédie, mais refusant coûte que coûte de franchir la ligne rouge.

Voici comment cette vision plus classique s’exprimera désormais au sein du DCU :

No-killing rule : Respect intégral du principe fondateur.

Respect intégral du principe fondateur. Tonalité PG-13 : Adaptation pour tous publics.

Adaptation pour tous publics. Cohérence avec les autres héros : En phase avec l’univers partagé.

L’avenir pour Batman sur HBO Max

On devine une volonté affirmée : offrir au public un Batman à nouveau identifiable et respectable – loin des dérives passées. Les prochains épisodes de la saison 2 de Peacemaker, diffusés chaque jeudi sur HBO Max, permettront sans doute d’affiner encore cette orientation. Quant au film Batman v Superman: Dawn of Justice, il reste accessible sur la même plateforme pour ceux qui voudraient mesurer tout le chemin parcouru.