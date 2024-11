Une autre star d’action devait incarner John Wick avant Keanu Reeves

Saviez-vous qu'avant Keanu Reeves, une autre star de l'action était prévue pour incarner John Wick ?

Tl;dr Le co-créateur de John Wick a révélé que Bruce Willis était considéré pour le rôle de l’assassin à la retraite.

Le rôle est finalement revenu à Keanu Reeves qui a également impliqué Leitch et Stahelski dans la réalisation.

Willis aurait pu apporter une interprétation unique du personnage de John Wick malgré son retrait pour des raisons de santé en 2023.

Les coulisses de John Wick

David Leitch, co-créateur de John Wick, a récemment révélé que Bruce Willis, l’icône des films d’action, était initialement envisagé pour interpréter l’assassin à la retraite, personnage finalement incarné par Keanu Reeves.

Willis pour jouer John Wick?

Leitch a expliqué lors de la célébration du 10e anniversaire de John Wick que la production avait presque choisi une star d’action plus âgée pour jouer l’assassin. Selon Leitch, Willis était potentiellement attaché au projet lorsqu’il a commencé à travailler dessus avec Chad Stahelski. Ce dernier avait été présenté à Basil Iwanyk et Peter Lawson de la société de production Thunder Road par Kelly McCormick, son manager de l’époque devenu depuis son épouse et productrice.

Le choix de Reeves

Toutefois, c’est finalement Keanu Reeves qui a approché Leitch et Stahelski pour les impliquer dans la réalisation du film. Reeves a non seulement apporté le scénario mais a également encouragé le duo à diriger le film. Après une course effrénée pour présenter leur vision du scénario de Derek Kolstad à Thunder Road, ils ont réussi à obtenir le projet.

Considérations sur le casting

Si Willis avait été choisi pour le rôle de Wick, le film aurait peut-être pris une direction différente. Willis a prouvé qu’il pouvait jouer le rôle d’un héros réticent ramené à l’action, ce qui en faisait un choix solide pour le rôle de John Wick. Cependant, la maladie de Willis a mené à son retrait en 2023, ce qui aurait pu affecter la continuité de la franchise.